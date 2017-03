La Patagonia, el otro paraíso

El gaditano Javier García Marichal, un apasionado de las carreras de montaña, se ha enamorado de la Patagonia gracias a la práctica de su deporte favorito. Tanto se ha enganchado con esa región sudamericana ubicada en Argentina y Chile que desde 2014 se produce un encuentro anual entre ambos con motivo de una de las duras competiciones de ultramontaña organizadas en aquellos parajes.

Como no podía ser menos, en su calendario deportivo para 2017 no ha faltado una prueba en la Patagonia, la cual cumplimentó recientemente. En esta oportunidad se inscribió en la denominada como El Cruce. El nombre de esta carrera se debe a que en todas sus ediciones se cruza la frontera natural de los Andes, ya sea desde Chile hacia Argentina o al revés. Se hace por pasos fronterizos de montaña pura y dura, escasamente transitados. Se trata prácticamente de tres maratones consecutivos en otros tantos días, ya que entre las tres etapas se suma una distancia de unos 120 kilómetros con un desnivel aproximado de unos 14.000 metros.

El propio García Marichal explica las características de esta singular carrera: "Llevo yendo a la Patagonia cuatro años, aunque los dos primeros participé en otra prueba disitinta llamada La Misión, que es una prueba salvaje, de una dureza enorme, considerada de autosuficiencia al no tener avituallamiento. La participación en ella se limita a 200 especialistas, cada uno de los cuales carga con una mochila de siete u ocho kilos de peso como mínimo. Es una maravilla de prueba ya que se hace en medio de la naturaleza en estado puro y toda una experiencia porque a lo mejor te llevas un montón de kilómetros en solitario sin encontrarte con nadie. El Cruce, en cambio, es más estandarizada y segura, contando con un número más elevado de participantes. Aquí terminas la etapa y llegas a un campamento base, donde se convive con los demás hasta la salida de la siguiente. Te partes la cara igual, pero luego te esperan ratos reconfortantes y la oportunidad de labrar amistades muy bonitas con gente de todo el mundo".

Este intrépido atleta de la provincia de Cádiz detalla el recorrido de la prueba disputada este año: "Como en todas las carreras de montaña, el recorrido se hace más que nada por sentido, pues no existen el aslfato, los caminos o algo que se les parezca. En El Cruce de 2017 se han tomado como referencia senderos de una ruta conocida como La Huella Andina, de una longitud cercana a los 2.000 kilómetros en la cordillera de los Andes, pero con modificaciones destinadas a incrementar la exigencia de la prueba".

Su día a día en los Andes lo recuerda así: "El primero fue el de menor desnivel y terreno menos complicado, acabando 12º en la general y tercero en mi categoría, la de veteranos mayores de 40 años. La segunda jornada consistió en un cresteo de cumbres con mucha ceniza y piedra, uniéndose a eso el hándicap de tener que vadear varios ríos en los que nos pusimos de fango hasta las cejas. Salí con los mejores, pero descendiendo hacia la zona de la meta clavé un pie una raíz y pegué tres volteretas rodando hacia abajo en las que me hice bastante daño en un tobillo. Por culpa de eso perdí 20minutos y bajé al quinto puesto de mi categoría. La tercera y última etapa fue la más bonita para mi gusto, con la meta ubicada en Cerro Catedral, una especie de Sierra Nevada. El clima patagónico es muy radical pues igual estábamos a 0 grados por la noche que a 35 al mediodía, lo que obligaba a continuos cambios de ropa. Solo había nieve muy arriba mientras nosotros íbamos por zona de piedra pelada, a unos 2.000 metros de promedio de altura. Pero esa etapa final resultó preciosa. Se iniciaba costeando un lago y luego se ascendía por una senda muy limpia con vistas magníficas a un lago, un valle y otra montaña. Ahí se podía correr y así lo hice para recuperar tiempo a los dos que me habían superado. Disfruté una barbaridad y acabé muy entero pese a imprimir mucha velocidad en la parte final, terminando quinto en la clasificación final de mi categoría y 14º en la general".

No estuvo solo en los Andes ya que gozó de una compañía espléndida: "Mi hijo mayor, Pablo, tiene 11 años y me acompañó esta vez porque le apetecía comprobar in situ lo que yo le contaba, ese fue su reglalo de Reyes. Se quedó en una casa con un amigo no podía correr y su familia. Fueron a la meta el último día para verme llegar, pero corrí un poco más de lo previsto y ellos no estaban todavía. La organización tuvo un detalle para arreglarlo, montando luego una entrada simulada. Fue un momento muy emotivo cuando mi hijo llegó con una bandera de Andalucía para recibirme".

Lo que tiene muy claro es que volverá en 2018: "Deportivamente hablando, es mi lugar en el mundo y allí estaré de nuevo, aunque posiblemente para competir en otra prueba diferente de la que me han hablado. Se llama Ultra Fiord y tiene lugar cerca de la ciudad más sureña de una Patagonia que descubrí de rebote y de la que estoy totalmente enamorado gracias a la belleza de su paisaje, con lagos, montañas, bosques, ríos y cielo. No le falta de nada, lo tiene todo".