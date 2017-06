Paso de gigante del Arcos en El Clariano (1-2)

El Arcos CF salió vivo de Valencia. En la primera mitad hubo una igualdad en el terreno de juego, pero el conjunto visitante supo aprovechar una de las ocasiones que tuvo y consiguieron irse al descanso con la ventaja mínima de 0-1 pero con diez jugadores tras la expulsión de Antonio Sánchez en el minuto 43. En la segunda parte el Arcos buscó anotar un tanto rápidamente para luego replegarse atrás y les salió bien. En el 50´ Zafra anotaba un doblete y ampliaba las distancias. Sin embargo, el Ontinyent no se quería dar por muerto y apretó durante toda la segunda mitad y en el 68´ consiguieron recortar diferencias por medio de Domenech. Los valencianos tuvieron muchas más ocasiones para empatar e incluso ganar el partido pero no fue su tarde y no tuvieron puntería de cara a puerta.El Arcos iba a Valencia a sacar un buen resultado en la ida de la semifinal de ascenso a Segunda B y así fue. El rival un Ontinyent valiente que quería dejar encarrilada la eliminatoria en casa e ir a tierras gaditanas con los deberes hechos, pero les faltó puntería de cara puerta. Ya antes del partido se esperaba un ambiente espectacular en el Clariano, ya que las entradas de Tribuna se agotaron en la venta anticipada. El Arcos venía de eliminar al Ejea en la primera eliminatoria. Los gaditanos empataron a cero en Aragón y ganaron en casa por tres goles a uno.El partido empezó con un minuto de silencio para Manolo Reig, jugador del Ontinyent que en el año 1951 jugó en la inauguración del Clariano. Mucha igualdad en el inicio y en los primeros cinco minutos no hubo ninguna ocasión manifiesta de gol. El Arcos quería poner un poco de pausa en el partido donde la iniciativa la tenían los valencianos. Sin embargo, la primera ocasión la tuvo el Arcos, cuando Maqui hizo el primer disparo que se fue fuera de la portería. En los siguientes minutos, los andaluces tuvieron alguna aproximación más a puerta pero la defensa del Ontinyent era contundente. En el minuto 13 la afición local reclamó un penalti sobre Abengozar que el colegiado no pitó. Dos minutos después el Arcos hizo un contraataque peligroso. Maqui subió el balón, le envió a Jacobo que intentó picar el esférico pero salió desviado por el palo izquierdo de Raúl. Los primeros veinte minutos tuvieron más ocasiones los gaditanos, la última la tuvo Antonio Sánchez que no remató por poco un centro a la derecha del primer palo que atajó Raul. El Ontinyent tenía que reaccionar y en el minuto 26 Abengozar hizo el pase de la muerte que cortó la defensa y envió a córner. El jugador local Cristo tuvo la más clara hasta el momento en el minuto 30 cuando se iba mano a mano con el portero pero la defensa reaccionó rápido y alejó el peligro. Tras la igualdad en el terreno de juego, el primer gol podía llegar para cualquiera de los dos equipos. Fueron los visitantes quienes abrieron la lata cuando Melo sacó una falta lateral, pegó en el defensa, el balón lo tocó el meta Raúl, y Zafra muy atento anotó el primer tanto. A partir de ahí, el encuentro se interrumpía por faltas continuadas de ambos equipos. Y en el minuto 43 el Arcos se quedaba con diez jugadores después de que Antonio Sánchez viera la segunda amarilla en el minuto 43. Se llegó al descanso con la ventaja mínima del Arcos, pero los gaditanos tenían que jugar la segunda mitad con diez hombres.La segunda parte empezó sin cambios en los dos equipos. El Arcos quería anotar el segundo rápidamente para luego replegarse atrás y en la primera jugada que tuvieron lograron un córner a favor que el centro despejó de puños Raúl. El Ontinyent tuvo una ocasión clarísima en el minuto 49 cuando Cristo delante del portero envió el balón incomprensiblemente fuera. Podía suponer el empate en el marcador que los valencianos no supieron aprovechar. Sin embargo, en la jugada siguiente el Arcos ampliaba las diferencias con un auténtico golazo de Zafra. En el 50´ Zafra empalmó el balón desde fuera del área y la clavó por toda la escuadra. Doblete de Zafra, 0-2 en el marcador y con diez jugadores. El Ontinyent tenía que reaccionar tras el segundo tanto visitante pero no lograban meter el balón dentro de las mallas. En el 58´ nueva ocasión del Ontinyent en la que Rafeta falló el tiro con la zurda. Y en el minuto 65 Domenech quería recortar distancias con un disparo que lamió el palo izquierdo del meta Fran. Eran buenos minutos del Ontinyent y cuando Gabi estaba siendo asistido y el Arcos estaba con nueve, los locales marcaron su primer gol. El tanto llegó en el 68´ cuando una jugada desde banda derecha le llegó a Domenech que controló dentro del área y ponía el 1-2 en el luminoso. Los valencianos querían empatar el encuentro incluso ganarlo y el Arcos aguantaba atrás como podía. En el 78´ otra nueva ocasión del Ontinyent. Jugada por banda derecha en la que Rafeta controló dentro del área y con la zurda remató desviado. El Arcos estaba siendo más resolutivo que los locales. Y dos minutos más tarde, los valencianos reclamaron unas manos en el área visitante que el colegiado no señaló. El conjunto local quería empatar y Domenech tuvo una oportunidad doble con dos tiros desde la frontal, uno que se fue a la defensa y el otro fuera de la portería. El Arcos no sabía como parar a los valencianos y el Ontinyent dominaba la segunda mitad, tenían la posesión de balón y ocasiones manifiestas de gol pero sin puntería. En el 86´ Cristo también la tuvo cuando recibió un balón de Ángel pero el tiro se fue fuera. En el minuto 88 falta peligrosa del Ontinyent que se fue lamiendo el larguero.