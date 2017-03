Paso adelante rumbo a la permanencia

El Atlético Portuense no falló en su penúltimo compromiso del grupo C de la División de Honor B de rugby, en el cual no tuvo problemas para sumar cinco puntos frente a un Helvetia que acudía a El Puerto como colista y descendido matemáticamente. El bonus ofensivo ya se lo habían asegurado los pupilos de Guzmán Álvarez en el intermedio, al que llegaron con una ventaja de 24-7 y cuatro ensayos a favor en su casillero.

Los locales abrieron brecha desde el principio del choque, aprovechando que pese a la intensa lluvia del sábado el escaso césped del rectángulo de juego no presentaba un aspecto embarrado. Esto facilitó que los gualdiverdes pudieran poner en práctica un juego rápido a la mano que hizo bastante daño a un rival que nunca arrojó la toalla pero que mostró una evidente inferioridad en lo que respecta a la calidad.

La segunda mitad arrancó con otro ensayo tempranero de los portuenses, tras el cual se produjo una tímida reacción del farolillo rojo, capaz de anotar un par de ensayos consecutivos que aminoraron la distancia hasta una docena de puntos. La esperanza del Helvetia la cercenó enseguida Lojo al colocar el oval en la zona de marca del rival.

La jornada resultó muy positiva para el CRAP, ya que la UR Almería y el Ingenieros Industriales no sumaron en sus choques. La última jornada será de aúpa con visita a la UR Almería. Para asegurar la salvación, se necesita lograr un punto o que los almerienses no consigan cinco.