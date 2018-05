Pablo Molina sujeta el sueño del regreso

Hace dos años Pablo Molina tomó una de las decisiones más complejas de su vida, dejar el club de sus amores, salir del Cádiz CF. El bravo lateral gaditano entendía que era lo mejor para el propio equipo -le tocaron dos años muy duros y complejos en el Cádiz B- y para él. Dos campañas lejos del amarillo que siempre le corre por las venas, y ahora cree que puede aportar lo que necesita el filial, ya que se siente mucho más jugador y está plenamente preparado tras dos temporadas en las que fue campeón en Tercera, con el Cacereño, y debutó en Segunda B, con el Villanovense. Pablo Molina, cadista desde antes de nacer, sujeta un sueño que le gustaría cumplir.

Mucho cadismo ha recorrido Extremadura en dos años con este gaditano dejándose el alma, como hace con todo, con el verde del Cacereño y el del Villanovense. "He aprendido mucho en Cáceres y en Villanueva, sobre todo de la gente veterana. Con el Cacereño fuimos campeones y no subimos por poco. Y al Villanovense lo hemos dejado sexto cuando en la penúltima jornada el equipo estaba cuarto. Jugará la próxima Copa del Rey", dice con orgullo por el deber bien hecho con un modesto. Pero este aguerrido zaguero y enamorado cadista cree que todo su aprendizaje necesita minutos. "Por eso he decidido no continuar en el Villanovense", explica antes de admitir que, aunque cuenta con varias ofertas, tiene un objetivo en su casa de siempre. "Me gustaría volver al Cádiz B, que me abrieran las puertas. Quiero ayudar al filial ya sea en Tercera o en Segunda B. Me fui como un 'cachorro' y ahora estoy más fuerte y muy preparado".

Integrante de una saga de cadistas con mayúscula -Fofi Molina, su abuelo, fue directivo del Cádiz-, Pablo recuerda que hay muchos valores que tiene ganados de antemano. "El sentimiento no se pierde. Un cadista nunca deja de serlo. Acabo de cumplir 23 años y puedo aportar muchas cosas" a un equipo que actualmente se debate en la pelea por subir a la división de bronce. El lateral estuvo en El Rosal, en el duelo de ida contra el Teruel. "El equipo mereció mucho más, pero ellos saben que esto no es un camino largo. Lo bueno empieza ahora, son cuatro partidos para subir a Segunda B".

En la plantilla quedan muchos jugadores que fueron compañeros de su etapa en el filial y otros nuevos. De estos últimos, destaca a Momo Mbaye, "me gusta mucho por su contundencia", y a Seth Vega, del que dice que "parece un veterano, una bomba en la lucha con gente mayor que él", añadiendo a otros de la vieja guardia. "Qué voy a decir de los Manu (Sánchez y Vallejo), de Duarte, Javi Pérez y tantos otros grandísimos jugadores...", palabras de lo más hondo de un cadista que quiere volver a serlo desde el césped, su hábitat natural.