Pablo Aguilera se va del San Fernando

El delantero Pablo Aguilera dejó, en el día de ayer, de pertenecer al San Fernando. El sevillano llegó a un acuerdo con el club azulino y en la misma jornada se despidió de sus compañeros para buscar otro equipo en el que pueda tener más minutos.

El ariete fue de los últimos en llegar a la disciplina azulina, cedido por el Murcia, pero no ha contado apenas con minutos y en las últimas convocatorias el técnico, José Pérez Herrera, no ha contado con su presencia, lo que ha hecho que tome la decisión de abandonar el club.

Pablo Aguilera comenzó la temporada con posibilidades de ser el nueve que se buscaba e incluso disputó los dos partidos de la Copa Federación ante el Algeciras, en los que anotó dos goles, uno en cada choque, y eso le valió para ser titular en el primer desplazamiento del equipo a Mérida, donde jugó los 90 minutos. Posteriormente jugó ante el Córdoba B en casa y algunos minutos en Marbella, pero después no ha vuelto a contar para Herrera y, además, la irrupción de Chris le ha cerrado muchas posibilidades de poder jugar con asiduidad.

Todo hace indicar que su destino será el Linares, equipo del grupo IX de Tercera División.

Por su parte, ayer se confirmó el alcance de la lesión de Pedro Ríos. Tras realizarse una ecografía, el jerezano padece un problema en el isquio de su pierna derecha, concretamente una rotura de 2,3 centímetros en la cara interna de la porción larga del bíceps femoral. Según comunicaban ayer fuentes del club, el delantero no podrá estar disponible para el técnico por el periodo, como mínimo, de cuatro semanas, por lo que no podrá jugar durante todo el mes de noviembre. Sin duda alguna, una sensible baja porque el extremo se hallaba en un gran momento de forma.