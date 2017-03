Orlando Ortega, sin medalla

Orlando Ortega, que dio al atletismo español la primera medalla en los Juegos de Río, falló el primer asalto a los metales en los Europeos de Belgrado, donde resurgió la joven Ana Peleteiro y donde la campeona olímpica Ruth Beitia volvió a mostrarse infalible en la calificación de altura.

Subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río, Ortega sólo obtuvo el séptimo puesto en la final de 60 metros con una marca de 7,64, lejos de sus mejores prestaciones de la temporada.

Un tropiezo en el penúltimo obstáculo lo dejó sin opciones en una final en la que venció el gran favorito, el británico Andrew Pozzi, con 7,51. "Así son las carreras de vallas. Hoy no fue el día. No me sentía bien ya en semifinales, no era yo. Sentí una sensación extraña. El objetivo es el Mundial de Londres", advirtió el habanero.

Ruth Beitia peleará hoy por su sexta medalla europea en pista cubierta en su séptima final en un torneo que ya le ha dado un oro, tres platas y un bronce. La atleta cántabra necesitaba una marca de 1,93. Empezó a saltar en 1,86, altura que superó a la primera, igual que los 1,90. No tuvo que volver a saltar, porque sólo ocho pudieron con esa altura.

Beitia, segunda en el escalafón mundial del año con 1,98, peleará una nueva medalla. Su mejor resultado fue el oro de Gotemburgo de 2013. Entre sus rivales no estará la polaca Kamila Licwinko, campeona mundial indoor en 2013, que se quedó en 1,86.

Por la mañana, Peleteiro, de 21 años, recuperó su mejor versión. No había superado los 14 metros desde que se proclamó campeona mundial júnior de triple con 14,17 en Barcelona 2012. Ayer logró el salto más largo de su vida: 14,20 en el tercer intento de la calificación. Pasó a la final con la tercera mejor marca.

Sólo la riojana Carlota Castrejana, plusmarquista nacional con 14,64 desde 2007, ha saltado más que Peleteiro. Su marca de ayer es récord de España sub 23, récord absoluto de Galicia y mínima para los Mundiales de Londres.

Fue una jornada ilusionante para el atletismo español, que ha metido a once representantes en las finales, y amarga para Marc Alcalá, que se paró en su serie de 1.500 al escuchar un segundo disparo y no pudo reincorporarse al grupo cuando vio que los demás seguían corriendo. El equipo español presentó una reclamación.

El 400 prometía horas felices a España y las expectativas se cumplieron a medias. El toledano Lucas Búa y el tinerfeño Samuel García estarán hoy en la final pero, paradójicamente, faltará el palentino Óscar Husillos, que venía de ser campeón de España con nuevo récord nacional (45,92).

En la prueba de 800 metros, en tanto el sevillano Kevin López, plusmarquista español, como Álvaro de Arriba y Daniel Andújar se clasificaron para las semifinales de hoy. López, que venía de obtener el título nacional en Salamanca, declaró que se encuentra bien después de su primer reto en el europeo en Belgrado.

Aún con tos tras un resfriado, el mediofondista hispalense espera poder recuperarse en más de 24 horas que tiene a la disposición antes las semifinales de hoy. Álvaro de Arriba, campeón español al aire libre, se mostró contento con su primera carrera, ya que pudo seguir con confianza en el ritmo impuesto.

La fondista madrileña Nuria Fernández, de 40 años, y la alcarreña Ana Lozano lograron el pasaporte para la final de 3.000 metros, en tanto que la leonesa Blanca Fernández, campeona de España, se quedó fuera.

Nuria, la abuela de los campeonatos -sólo la supera, por dos días, el triplista italiano Fabrizio Donato-, compartió con Blanca Fernández la primera serie. Estaba quinta al toque de campana pero encontró hueco por dentro para adelantar a la alemana Hanna Klein y acreditar un gran registro de 8.58,20. Blanca llegó séptima con 9.13,38, sin opciones de repesca. Lozano fue sexta en su serie con el mejor registro de su vida (8.56,01).