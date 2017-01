Olaizola mete miedo: "El rival tiene que venir a sufrir"

En lo que se refiere al partido de mañana, el entrenador del Mallorca aseguró ayer que se afronta "con ilusión" ya que, en su opinión, "el equipo lleva tres semanas compitiendo y mejorando. Ahora tenemos que confirmarlo en casa después de jugar cuatro de los últimos cinco partidos fuera". En este sentido, el míster señaló que se ha conseguido "que el grupo sea igual de competitivo fuera de casa que dentro", aunque reconoció que jugar ante la afición "es una motivación extra".

Olaizola indicó que se ha tenido "mala suerte" en las últimas semanas porque, entre sanciones y lesiones, no ha podido contar con todos los efectivos de su línea defensiva y aseguró que espera al entrenamiento de hoy para ver cómo plantea la zaga: "Ya fuimos en cuadro a Reus y, quitando el error del gol, el equipo dio la cara y se comportó estupendamente, así que no me preocupa mucho".

Definió al Cádiz como "un buen equipo que viene con dinámica positiva y que funciona como bloque. En casa somos más fiables, ya era así antes de que llegáramos, pero hay que respetar al rival".

Por último, el entrenador garantizó que su planteamiento está claro: "Hay que ir a ganar el partido, no me conformo con menos de los tres puntos. Los jugadores tienen que dar el 300 por ciento. El rival tiene que venir a sufrir".