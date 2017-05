Ojeda cae en la segunda ronda de la previa de Roland Garros

El portuense Riki Ojeda, único tenista español que había sido capaz de superar la ronda inicial de la fase previa de Roland Garros pues los ocho restantes sucumbieron a las primeras de cambio en su intento de hacerse con un hueco en los cuadros finales del torneo parisino del Grand Slam, no pudo solventar con un triunfo su segundo compromiso. Su nuevo rival, el estadounidense nacido en Ucrania Denis Kudla figura en la actualidad en el puesto 171 del ranking mundial pero hace justo un año, en mayo de 2016, alcanzó el tope de su carrera al colocarse 53º. El gaditano, que en estos momentos se halla ubicado en la posición 228 de esa clasificación mundial, no repitió ayer la proeza del lunes, cuando batió al surcoreano Duckhee Lee pese a su condición de 26º cabeza de serie de la previa. Kudla acabó venciéndole en dos mangas (6-4 y 6-3), con más problemas de los que se preveían cuando se adelantó con 4-0 en el segundo set. Ojeda rompió el servicio de su adversario dos veces en el primero, pero el americano consiguió un break más. El siguiente set arrancó con un 4-0 en un visto y no visto pero Ojeda, lejos de tirar la toalla, se agarró a la pista y ganó tres juegos seguidos. El atisbo de reacción fue cortado por Kudla después de que el susto se le hubiera metido en el cuerpo.