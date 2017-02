Ocasión perdida en París

El Paris Saint-Germain no aprovechó la ocasión que le brindó el Mónaco de acercarse al liderato y no pudo culminar la que hubiera sido su semana mágica después de golear al Barcelona (4-0) en la ida de los octavos de final de la Champions. El equipo de Unai Emery quizá acusó el esfuerzo del miércoles y no fue capaz de doblegar al Toulouse (0-0) en el Parque de los Príncipes y, con ello, dejó escapar la oportunidad de colocarse a solo un punto del liderato.

El Mónaco, que había sufrido un sonado pinchazo el viernes al empatar también en casa ante uno de los equipos situados en zona de descenso, el Bastia, se mantiene en lo alto de la tabla, seguido de los parisinos y del Niza -que no falló ante el Lorient y alcanza a los de Emery-, ambos con 56 puntos, a tres de los del Principado.

Emery introdujo varios cambios en su once inicial con respecto a los hombres que utilizó de salida ante el Barcelona, con novedades como las de Motta, Aurier, Maxwell, N'Kunku y Lucas Moura. El PSG se mostró espeso ante un rival incómodo que no concedió facilidades al cuadro local en ningún momento. Emery, que tuvo que prescindir de Di María por lesión, sacó en el descanso a Marco Verrati, suplente al principio, y después al argentino Javier Pastore. También recurrió a Hatem Ben Arfa. Nada le dio resultado.

Por su parte, el Lyon continúa en la cuarta posición del campeonato tras remontar al Dijon en los diez últimos minutos del partido. Los visitantes Tavares y Dioni le habían dado la vuelta al tanto inicial de Tolisso, pero precisamente el segundo tanto del centrocampista francés del Lyon lideró la remontada local, que se culminó con los goles de Lacazette, de penalti, y Fekir (4-2). En los otros dos partidos, el Girondins venció al Guingamp (3-0) para continuar en la séptima plaza con 39 puntos, los mismos que el Marsella, sexto, y el Saint-Etienne, quinto, que precisamente perdió en su visita al Montpellier (2-1).