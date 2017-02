Objetivo: cambiar el chip

Con necesidad de cambiar el chip. Con la obligación de mejorar la imagen. Así afronta el San Fernando el partido que esta tarde le medirá a uno de los pocos equipos a los que se le ha ganado en casa, la AD Mérida.

La doble derrota que ha sufrido el cuadro de Ñoño Méndez, en El Ejido y en casa ante La Roda, no es que hayan encendido la alarma de manera trágica en el seno del conjunto azulino, pero sí es bien cierto que han dado un toque al cuadro de La Isla, que necesita, imperiosamente, sumar para continuar en su lucha por alcanzar los 46 puntos necesarios para salvar la categoría.

Y es que no preocupa tanto las derrotas sufridas como la imagen que ha ofrecido el equipo isleño, que no se encuentra en su mejor momento y de eso es consciente tanto el cuerpo técnico, como el plantel y los que dirigen la nave azulina. Por ello, lo principal será el cambiar el chip para no verse involucrado en una crisis que pueda hacer daño a una temporada que, hasta el momento, está siendo para enmarcar.

De todos es conocido la resolución del conjunto azulino lejos de su estadio, por lo que cualquier partido a domicilio es una esperanza para la hinchada isleña, lo que pasa es que enfrente tendrá a un equipo que tiene la misma necesidad de los de San Fernando por lograr una victoria, un equipo que ha logrado solamente tres puntos de los últimos 15 disputados, lo que le ha alejado, de alguna forma, de sus objetivos de establecerse entre los cuatro primeros clasificados.

Por esa necesidad que tienen ambos conjuntos, dicho sea de paso muy juntos en la tabla clasificatoria, el partido se presenta, a priori, como emocionante y, por esa necesidad, está claro que si al final de los 90 minutos de juego hay un vencedor y un vencido, el que salga mal parado va a quedar muy tocado.

En el aspecto meramente deportivo, cabe destacar que los isleños tienen serios problemas en el apartado defensivo. Ñoño Méndez no se aclara con los centrales y todas las semanas tiene que reinventarse cuál será la pareja de Regino en el centro de la zaga, un Regino que llegó al equipo de su tierra como lateral derecho, pero que ha actuado más como central debido a las ya habituales bajas.

En esta ocasión, los que no se podrán vestir de corto serán Sergio Castillo y Rubén. El primero de ellos forzó la máquina para poder estar ante La Roda y ha pagado las consecuencias, y el segundo padece unas paperas que le impiden ir a tierras emeritenses.

Lo peor es que el que queda como central, Fran Martínez, también está saliente de una lesión y no ha podido entrenar con normalidad. Méndez y su equipo le harán una prueba instantes antes del comienzo del choque y si está apto entrará en el once, y si no lo estuviese tendría que adoptar una solución de urgencias, que bien podría ser la de colocar a Gerrit de central.

Eso casi obligaría a poner en el centro del campo, presumiblemente, a Bruno Herrero. Por lo demás, los casi habituales en el equipo de San Fernando, que tiene una auténtica reválida en este encuentro.

Los isleños no estarán solos en tierras emeritenses ya que serán dos autobuses de seguidores azulinos los que se desplazarán hasta la capital romana. La afición sigue siendo fiel a un equipo que ha demostrado con creces esta temporada que es capaz de lo mejor y que cuando más complicado ha tenido la situación, más fuerte se ha hecho.