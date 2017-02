Nuevo derbi para poner a prueba al líder

El Cádiz CF Virgili recibe esta tarde a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del Polideportivo Centro Histórico de la capital gaditana al Alchoyano en el segundo derbi provincial que protagonizarán los amarillos de forma consecutiva después del disputado con el Benalup.

El conjunto panadero llega a este encuentro tras haber logrado una victoria in extremis contra el cuadro jandeño y con la obligación de reencontrarse sobre la pista con la mejor versión del equipo, la que hace algunas semanas que no aparece. Aunque conserva el liderato, lo cierto es que en sus últimas comparecencias ha sembrado no pocas dudas respecto a su estado de forma y su capacidad para consolidar tan privilegiada posición.

En este sentido, Nacho Arregui, integrante del cuerpo técnico que dirige al titular de la Tacita, se muestra muy confiado y confirma que "el bache físico y anímico que teníamos ya lo hemos superado". "No estábamos cómodos y los entrenamientos han vuelto a ser muy intensos y con los jugadores metidos en la dinámica", revela.

Sobre el rival de este fin de semana, la UD Alchoyano, el preparador destaca que se trata de un adversario "duro que no da el balón por perdido", incluso recuerda que "en la primera vuelta nos costó mucho conseguir la victoria" y advierte su certeza de que "el partido será muy difícil".

Salvo contratiempos de última hora en forma de lesión o algún otro problema, por el momento la única baja confirmada es la de Antonio Fernández, que continúa recuperándose del esguince de tobillo que sufrió en el último partido en casa. Por su parte, Tonono será duda hasta último momento.