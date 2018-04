Nuevo Colombino, viejos problemas

El San Fernando no pudo sumar ningún punto en su visita al Recreativo de Huelva y tendrá que seguir luchando por certificar lo antes posible por la permanencia ante un rival que elude el play-out de descenso una semana más. Los isleños, que por momentos merecieron mejor suerte, no completaron ni de lejos un buen partido, y la victoria de Las Palmas Atlético en campo de la Balona complica las cosas más de lo esperado.

Fue un partido que comenzó con una contra comandada por José Carlos Lazo, que acabó perdiendo la pelota en favor de la zaga isleña (3'). Un minuto más tarde volvió a ser el sanluqueño protagonista, pero Alejandro Zamora taponó en primera instancia y luego la pelota le cayó al delantero Boris Garrós, pero acabó deteniendo el guardameta David Ramírez. El San Fernando, que alineaba a cuatro jugadores de ataque para presionar desde arriba, lo intentó tímidamente con una falta colgada por Bruno Herrero, que se resbaló al ejecutar una acción que acabó siendo invalidada por fuera de juego (7'). Siguió un centro de Monsalve que despejó Torrejón y un centro de Nacho Monsalve despejado por Alejandro Zamora (8'). La jugada acabó con un cabezazo alto de Núñez. A continuación, un disparo de Jacobo que atrapó Marc Martínez (13'), y otro demasiado cruzado del propio Jacobo sólo un minuto más tarde.

El partido se enfrió un poco en cuanto a ocasiones. La siguiente fue un centro de Boris Garrós, que intento rematar a la media vuelta en el área pero detuvo Ramírez (18'). Después, un centro de Antonio Núñez que se fue fuera (26') y luego otro de Boris Garrós a Nacho Monsalve (32'), que despejó el jerezano Pedro Ríos. La primera mitad del partido acabó con varias ocasiones, dos de ellas visitantes: una subida de Casares que despejó Julio a saque de esquina (40') y un disparo de Alejandro Zamora que detuvo Marc Martínez (45'). Acabó el primer tiempo con un centro de Antonio Núñez despejado a la banda por Gabi Ramos con la cara.

La segunda parte comenzó con un remate de Casares en el primer minuto que se fue fuera (46') y un centro de Boris Garrís que despejó Alejandro Zamora (50'). Siguió un cabezazo de Lolo Guerrero que se fue fuera por poco (51'). Cuando mejor estaba jugando el equipo de Pérez Herrera llegó el primer tanto del Recreativo de Huelva en una jugada que acabó con un disparo del sanluqueño José Carlos Lazo que entró en la portería tras un rechace de la defensa que despejó al portero del San Fernando. Iván Malón, que ayudaba continuamente desde la defensa a crear superioridad en el centro del campo del Recre, envió a córner en tareas defensivas un balón de Bruno Herrero en la línea de fondo (60').

El choque prosiguió con un buen balón el profundidad de Nacho Monsalve a Gorka Santamaría en el ecuador de la primera mitad. El esférico fue despejado por el central Alejandro Zamora en el área tras un centro de Lazo al corazón de la misma. Un minuto más tarde contestó el San Fernando con un centro desde el costado derecho del ataque que remató fuera Buba.

Un cabezazo con brechas incluidas de Pau Franch y Marc Martínez marcó el final del partido para ambos, que tuvieron que ser atendidos aunque el jugador del San Fernando acabó siendo posteriormente sustituido, lo que trastocó los planes de Pérez Herrera. También se lesionó Rafa de Vicente en el minuto 79, justo antes de un mano a mano de Buba en la frontal del área que acabó con un choque en la frontal con Marc Martínez y un disparo fuera. El canterano Víctor Barroso destacó en el tramo final del partido, primero tras intentar irse de la zaga del San Fernando, y acabar la jugada en un rechace que disparó alto Traoré desde fuera del área. El costamarfileño volvió a intentarlo en la siguiente jugada con un tiro raso que se fue rozando al palo (87').

No falló Víctor Barroso en el minuto 88 en una acción que acabó con un pase de la muerte de Victor a Iván Agudo, que acabó siendo derribado en el área por Torrejón (88'). Boris Garrós hizo desde los once metros el tanto de la tranquilidad (89'). O eso parecía, porque un penalti de Julio sobre Buba hizo que en el minuto 96 recortara distancias Pedro Ríos de penalti, pero ya no habría tiempo para más.

Marc Martínez H

Iván Malón HHH

Diego Jiménez HH

Julio H

Monsalve HHH

Traoré HH

De Vicente HH

J. Vila, 81' H

Núñez HH

I. Agudo, 84' s.c.

Santamaría HH

V. Barroso, 73' H

Boris Garrós HHH

Lazo HHH

David Ramírez H

Gabi Ramos HH

Juanje T. H

Zamora HHH

Raúl Palma H

Pedro Ríos HH

Bruno Herrero HH

Carri, 64' l

Buba H

Jacobo H

P. Franch, 72' s.c.

Óscar Martín s.c.

Javi Casares HH