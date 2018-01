Nueva jornada andaluza de rugby gradual, organizada por el CR Atlético Portuense

Mañana sábado organiza el Club de Rugby At. Portuense la IV Jornada Andaluza de Rugby Gradual, con participación de equipos de las escuelas de categorías Sub-12, Sub-10, Sub-8 y Sub-6 procedentes de distintos puntos de Andalucía, esperándose una participación de más de 300 niños y niñas. Tras asistir el club a distintas jornadas en la presente temporada en otras localidades, llega el día de poder disfrutar en casa del juego de los pequeños y ver el progreso en su aprendizaje. La actividad del At. Portuense en esta jornada no se centra solo en los más pequeños sino que también tienen partidos el resto de categorías excepto la femenina, que descansa. Los Sub-14 se desplazan a Jerez para medirse al Marianistas a partir de las 11:00 horas en el colegio del mismo nombre. También mañana, los Sub-16 y Sub-18 viajan a Sevilla para disputar sus partidos contra el Ciencias en la Universidad Pablo de Olavide. Los primeros juegan a las 12:00 y a la finalización lo harán los Sub-18. Ambos equipos portuenses se encuentran clasificados como terceros de grupo y el Ciencias como primero, por lo que esta jornada es vital para seguir aspirando a la clasificación para la segunda fase territorial. Ya el domingo le llega el turno al equipo sénior con un desplazamiento a tierras cordobesas para jugar contra el Mezquita a las 12:00 en las instalaciones de IMD Miralbaida. Tras el tropiezo de la jornada pasada, el equipo portuense debe solventar este encuentro sin problemas y obtener los cinco puntos para acercarse a la cabeza de la clasificación -actualmente es cuarto- ya que los dos primeros juegan entre sí .

