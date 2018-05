Neymar se recupera de su lesión

El atacante Neymar, estrella del PSG francés y de la selección brasileña, se está recuperando de su lesión a un ritmo superior al de las expectativas que tenían los miembros de la comisión técnica del equipo cinco veces campeón mundial, dijeron este miércoles sus médicos y fisioterapeutas.

"Hoy puedo decir que la evolución de Neymar está muy bien y por encima de lo que nosotros esperábamos", afirmó el preparador físico de la selección brasileña, Fábio Mahseredjian, en una rueda de prensa en Teresópolis, en donde la Canarinha inició el lunes su preparación para el Mundial de Rusia 2018.

"Neymar viene evolucionando muy bien y entrenando todos los días, con complementos físicos. Probablemente de aquí a poco comience a jugar con el balón normalmente con el resto de la selección y eso favorecerá aún más su evolución", agregó el preparador físico.

El especialista dijo que es difícil anticipar en qué forma física estará el delantero para el debut de Brasil en el Mundial, el 17 de junio frente a Suiza en Rostov, aunque aclaró que la expectativa de la comisión técnica de Brasil es "grande y positiva".

Neymar es el centro de las atenciones desde que Brasil se concentró el lunes en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, debido a que está alejado de las canchas desde el 25 de febrero, cuando sufrió una lesión en un partido del PSG.

El delantero fue sometido a una cirugía en el quinto metatarso del pie derecho a comienzos de marzo en Brasil, la semana pasada volvió a los entrenamientos en el club francés y sólo este martes pisó una cancha en Teresópolis.

Se trata del mayor período de baja que ha atravesado la estrella de la selección brasileña en su carrera, ya que podrá llegar a 100 días alejado de las canchas en caso de que sea alineado en el amistoso que Brasil disputará el 3 de junio frente a Croacia.

El atacante participó el martes en un entrenamiento con balón en la Granja Comary en el que mostró seguridad al apoyar el pie operado pero aún no recuperó su forma física.

"Es difícil decir qué porcentaje de recuperación de forma física tendrá Neymar a su regreso porque no existen equipos que digan cuando un jugador está al 100 % de su capacidad. No sabemos cuál es su límite porque siempre querremos evolucionar más. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero estamos trabajando en su evolución e intentando acelerar la recuperación", dijo.

Mahseredjian agregó que hasta el debut de Brasil en el Mundial Neymar tendrá casi un mes para recuperarse y hasta el fin de la primera fase casi mes y medio, por lo que no hay ninguna posibilidad de que sea excluido de la lista de convocados.

"Esta semana y la próxima en Londres se entrenará con el resto del grupo y tendrá trabajos de enfrentamiento. Vamos a intentar acelerar ese proceso de adaptación para que él pueda alcanzar ritmo de juego lo más rápido posible", aseguró el especialista.

El preparador físico dijo que, ante lo evaluado hasta ahora, Neymar está en condiciones de participar en los dos amistosos que Brasil tendrá antes del Mundial (el segundo es frente a Austria en Viena el 10 de junio), aunque no se sabe si será posible que lo haga todo el tiempo o sólo algunos minutos.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, admitió que Neymar aún está con recelos de volver a hacer el movimiento que le provocó la lesión pero aclaró que se trata de algo normal que superará gradualmente cuando vuelva a los entrenamientos con balón.

"Neymar está en la fase de retorno progresivo a los movimientos habituales. Aún no jugó con el grupo, lo que será la próxima fase. Tenemos una programación que le permitirá superar todos los obstáculos y sentirse seguro", afirmó Lasmar.

"Sólo va a perder ese recelo cuando vaya a la cancha y reproduzca ese movimiento, en un primer momento con una intensidad menor, que es lo que haremos esta semana. Ese recelo que tiene el atleta tan solo lo perderá con el trabajo en la cancha y en los partidos. Por eso vamos a utilizar los amistosos para que él pase por todas esas fases", agregó el médico.