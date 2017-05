"Necesitamos a la afición"

El Arcos se trajo de Ejea de los Caballeros un punto que le supo realmente a poco a tenor de la segunda mitad que realizaron los de José Manuel Pérez Herrera. Dani Zúñiga capitalizó prácticamente todas las ocasiones de gol de los arcenses pero primero el larguero y luego el portero local impidieron que la eliminatoria quedara muy de cara.

El capitán del Arcos cree que en la primera mitad "ambos equipos nos respetamos mucho" pero fue en la reanudación cuando los de José Pérez Herrera tomaron el mando del choque, haciendo muchísimo daño por la banda derecha, en la que Zafra trajo por la calle de la amargura al lateral izquierdo ejeano. El experimentado centrocampista arcense lamenta que no hubiera entrado alguna de las ocasiones de las que dispuso: "La primera dio en el larguero, otra se me fue arriba y en la última el portero se la quitó de encima como pudo. No tuvimos la fortuna de marcar", cosa que sin duda hubiera supuesto poner pie y medio en la siguiente ronda de la fase de ascenso.

Así que para el Arcos, el choque del domingo es "la primera final de la temporada y la más importante. El único resultado que nos vale es ganar porque ya sabemos que un empate a goles nos eliminaría. Vamos a ir desde el primer minuto a por ellos, a meter el primer gol y luego el segundo". Aunque a renglón seguido, sale la voz de la experiencia: "Tampoco nos debemos obsesionar con marcar pronto, tenemos 90 minutos, no hay que tener prisa, tener paciencia, mover el balón de un lado a otro y estoy convencido de que algún gol llegará seguro".

Pase lo que pase, Zúñiga considera que la temporada del Arcos es "histórica para el club, el pueblo y todos los aficionados. Yo creo que una temporada como ésta no se va a repetir y creo que yo ya no la voy a volver a ver. Seguramente ésta va a ser mi última liguilla, que no mi última temporada. Estuve en la primera hace 11 años y me cogió con 25 años así que otra no creo que vaya a jugar", comenta. Cree que fue una "pena" perder el liderato en las últimas jornadas (y con ello la posibilidad de ascender en la eliminatoria de campeones) "pero de todas formas hemos hecho historia, nos hemos clasificado tres jornadas antes y la temporada que viene jugaremos la Copa del Rey. La temporada está siendo magnífica".

El organizador del juego del Arcos sí pide que el Antonio Barbadillo sea una fiesta antes y durante el partido para que también lo pueda ser al final: "En este partido la afición va a ser más importante que el equipo. Queremos que nuestros aficionados sean los que marquen el primer gol, que nos arropen desde nuestra llegada al Barbadillo una hora y media antes, que nos sintamos apoyados por ellos y escucharles cuando nos estemos cambiando en el vestuario para salir hiper motivados".

Los dos últimos partidos del Arcos en el Barbadillo se han saldado con derrotas, las dos únicas ejerciendo de local en toda la temporada. Zúñiga no cree que al equipo le asalten las dudas y opina que el partido contra el Ejea tendrá otras connotaciones. "No existen dudas. Tanto el Algeciras como el Écija se estaban también jugando mucho y no salieron las cosas. Pero esta semana frente al Ejea va a ser otra cosa, no hay otra que ganar para pasar a la siguiente ronda", confiando que el magnífico césped del Barbadillo también ayude: "El campo de ellos era de césped artificial, estaba mal y costaba mucho mover el balón. Pero en casa será otra cosa, nuestro campo es una alfombra y van a sufrir bastante aquí".