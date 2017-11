Nadal se preocupa por la rodilla

Rafael Nadal aseguró que está preocupado por las molestias que sufre en la rodilla, pero está confiado en recuperarse a tiempo para competir a partir del lunes en el Masters, uno de los pocos torneos que le faltan al mallorquín: participó siete veces y llegó a la final en 2010 y 2013.

"Pienso en la rodilla a diario. Todo dependerá de cómo me sienta, de cómo mejore", señaló el número uno en una rueda de prensa en la capital británica. "Uno no puede predecir los problemas físicos, así que no pienso mucho en lo que pueda pasar. Si ocurre lo negativo, me iré a casa, pero mi objetivo es jugar. Si pensara que no iba a estar preparado, no estaría aquí. Mi sensación es que voy a jugar, pero no sé qué ocurrirá en los próximos días", agregó el campeón de 16 Grand Slam.

Nadal arrastra problemas en la rodilla desde mediados de octubre, cuando perdió la final de Shanghái ante Roger Federer. Después que le diagnosticaran una sobrecarga, decidió saltarse el certamen de Basilea. Reapareció hace una semana en París, pero se retiró antes de los cuartos. Reaparecieron los dolores.

El tenista de 31 años regresó a España y se sometió a un tratamiento para recuperar la zona, por lo que confía debutar el lunes ante el belga David Goffin.

Tal circunstancia provocó que Roger Federer, seis veces ganador del Masters, afirmara que sería un contratiempo que Nadal no participara finalmente en el torneo. "Sería un golpe muy duro. Ha tenido la mejor temporada, es una gran estrella y sería un golpe duro. Que esté aquí es una muy buena señal", respondió Federer, segunda mejor raqueta del mundo, al ser preguntado sobre el mallorquín, recogió Efe.