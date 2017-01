Nadal irrumpe con fuerza en Melbourne y se deshace de Mayer en tres sets

El tenista español Rafa Nadal irrumpió con fuerza en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y superó este martes con buen juego y contundencia su estreno ante el alemán Florian Mayer, al que batió en tres sets (6-3, 6-4, 6-4), mientras que sus compatriotas Roberto Bautista, David Ferrer y Pablo Carreño también se metieron en la segunda ronda.

El balear olvidó su temprana eliminación del año pasado ante Fernando Verdasco y confirmó el optimismo levantado en su preparación para este 'grande', seguramente su primer gran examen del año. Aún falta por ver cómo rinde a medida que vaya avanzando rondas y se presenten rivales de una mayor entidad que un Mayer que no pudo hacer demasiado ante el poderío que mostró el campeón de 2009.

Ni el calor hizo mella en el manacorí, que estuvo muy sólido con su saque, sin conceder ni una sola oportunidad de 'break' al germano y firmando seis 'aces', un número poco habitual en el exnúmero uno del mundo, que incluso hizo tres seguidos en el cuarto juego del tercer parcial. Pero lo más positivo fue ver que su 'drive' parece funcionar como antaño y fue un auténtico tormento para Mayer, incapaz de frenar el aluvión con esta arma de Nadal. El balear llegó a conectar 17 golpes ganadores con su zurda desde el fondo de la pista y aunque también sumó más errores no forzados de los usuales, terminó con un total de 39 'winners'.

El español empezó firme en la Rod Laver. En su primera opción al resto, hizo 'break' a Mayer en el cuarto juego para coger una ventaja que el alemán, con demasiados errores no forzados (12), no fue capaz de inquietar en ningún momento.

Sin embargo, el germano, un rival con un tenis que no se ve demasiado en el circuito, no se dio por vencido y logró equilibrar el partido en el segundo parcial, gracias a que tuvo más consistencia en su juego. El balear tampoco flojeó, siguió 'martilleando' con su 'drive' y no desperdició la ocasión cuando se le presentó. Apretó con 4-4 y consiguió la rotura clave que luego no perdonó con su servicio para ponerse el partido muy de cara. De nuevo el jugador alemán encajó el golpe e intentó jugar sus opciones ante un rival cada vez más asentado sobre la pista y que en el tercer parcial pudo por fin reducir sus errores no forzados. El guión del anterior parcial se repitió y con 4-4 el nueve veces ganador de Roland Garros sacó partido a un 15-40 para romper y poner la directa hacia la segunda ronda donde se topará con el veterano chipriota Marcos Baghdatis, finalista en 2006 y que tiene un balance adverso de 8-1 en sus enfrentamientos.

Buen debut de Bautista y Ferrer; apuros para Carreño

También tuvo un buen estreno Roberto Bautista, decimotercer cabeza de serie, que arrolló al argentino Guido Pella en tres mangas por 6-3, 6-1, 6-1, en un partido completamente dominado por el castellonense, octavofinalista en Melbourne Park en 2014 y 2016.

El de Castellón de La Plana estuvo a gran nivel, sobre todo con su 'drive', con el que azotó continuamente al sudamericano (17 golpes ganadores), y con su servicio, sobre todo con el primero, con el que únicamente perdió un punto y sólo concedió una bola de 'break' a su rival. El japonés Yoshihito Nishioka será su próximo rival.

Por su parte, David Ferrer, vigesimoprimer favorito, tampoco tuvo problemas en su debut en Melbourne al imponerse con mucha facilidad al australiano Omar Jasika, 290 del mundo, en tres mangas por 6-3, 6-0, 6-2 en casi hora y media. El de Jávea, que no había empezado bien el año, estuvo sólido y no cedió en ningún momento su servicio, aprovechando además los numerosos errores de su rival (37).

Además, Pablo Carreño, trigésimo cabeza de serie, pasó más apuros para estar en la siguiente ronda ante el canadiense Peter Polansky, que se retiró en el quinto set cuando perdía 3-0. El asturiano comenzó arrollador con un 6-0, pero su rival reaccionó y le tuvo contra las cuerdas tras llevarse las dos siguientes mangas por un doble 6-3 antes de que el español impusiese su juego. El británico Kyle Edmund medirá sus opciones. Por otro lado, entre los favoritos, el tenista canadiense Milos Raonic, tercer cabeza de serie, se deshizo del alemán Dustin Brown en tres sets (6-3, 6-4, 6-2), avalado por 18 'aces' y 45 golpes ganadores.