Nadal se enfrenta a su estado físico

El principal rival de Rafael Nadal en el Abierto de Australia será, como tantas veces en su carrera, su propio físico. El mallorquín llega al primer Grand Slam de la temporada con una sensación ambivalente: es el número uno del mundo tras un 2017 soñado, pero su rodilla derecha lo tiene con una mueca de fastidio.

Nadal despidió la temporada pasada cojo, arrastrándose en la pista ante el belga David Goffin en el Masters de Londres por culpa de una sobrecarga del tendón rotuliano de la rodilla. Pero no mucho tiempo atrás el español había mostrado un juego de alto vuelo para conquistar el Abierto de Estados Unidos. A esos recuerdos se aferra el número uno.

Nadal reconoció que, a diferencia de otros torneos, el sorteo era fundamental en Australia para rodarse en los primeros partidos. Y, en principio, el azar le brindó la ayuda. El número uno debuta esta noche, de madrugada, ante el dominicano Víctor Estrella Burgos y encabezará una parte superior del cuadro menos peligrosa que la baja, donde se aglomeran Federer, Djokovic, Del Potro y Zverev. Los rivales a priori más difíciles en su sector son Cilic, al que podría enfrentarse en cuartos, y Dimitrov, posible rival en semifinales.

Así y todo, la principal incógnita de Nadal pasa por su físico. Descansó tras el Masters, viajó a Mallorca, se internó en el mar y desconectó. Dio un respiro a su mente y a su físico, pero la rodilla demandaba tiempos algo mayores de recuperación -dos meses es lo que habrá transcurrido entre el cierre de 2017 y su debut en Australia-. Por ello, aún con molestias, tuvo que renunciar a la exhibición de Abu Dhabi y al torneo de Brisbane.

Su primer choque de 2018 fue esta semana, en la exhibición de Kooyong, donde dejó una imagen alarmante en la derrota ante Richard Gasquet, aunque mejoró en el Tie Break Tens, otro amistoso.

El liderato de la ATP, en cualquier caso, lo tiene relativamente protegido: Federer sólo podrá quitárselo si gana el título y Nadal pierde en octavos o antes. Nadal, con la experiencia que le dan los 31 años, asegura que si no estuviera en condiciones no estaría en Australia, donde llega con una preparación más ligera. Y con un look rejuvenecido, ya que volverá a usar camiseta sin mangas por primera vez en diez años. Aunque en Melbourne no serán sus brazos, sino la rodilla, lo que concitará toda la atención.