Nadal dice adiós

Rafael Nadal se retiró ayer del Masters 1.000 de París antes de su encuentro de cuartos de final frente al serbio Filip Krajinovic al resentirse de su lesión en la rodilla derecha. "Así como estoy hoy, no me veo en condiciones de jugar tres partidos más en este torneo", dijo el número uno del mundo en una rueda de prensa en la capital francesa.

Nadal sintió intensos dolores en la rodilla en la victoria en tres sets que consiguió el jueves por la noche ante el uruguayo Pablo Cuevas. Se sometió a tratamiento, pero ayer aseguró no estar en condiciones de afrontar otro encuentro. "Quería jugar, pero es imposible. Lo lamento por el torneo y por los fans, es un día triste para mí. He hecho todo lo posible para jugar este torneo".

Los problemas en la rodilla ya habían obligado al español, que con su victoria en su estreno en París se aseguró terminar el año como número uno del mundo por delante del suizo Roger Federer, a renunciar al torneo de Basilea la semana pasada.

Nadal no quiso hablar sobre su presencia en el Masters de Londres, que se disputa entre el 12 y el 19 de noviembre. Sin embargo, las noticias de ayer abren un gran signo de interrogación. "Hoy no es el día para hablar de Londres. Estoy teniendo que retirarme de París, la ciudad más importante de mi carrera", dijo el diez veces campeón de Roland Garros. "Ha sido una decisión dura para mí", añadió.

"Haré el tratamiento para intentar jugar en Londres. Ya es suficientemente duro tener que retirarme aquí", afirmó el español. "Pero para mí no se trata de Londres, sino del largo plazo. La rodilla me ha estado molestando desde hace un tiempo. Es el final de la temporada y he jugado muchos partidos. He exigido al cuerpo y esto puede suceder", añadió.

En otro de los duelos del día, el argentino Juan Martín del Potro perdió la oportunidad de lograr la clasificación al Masters de Londres al caer ante el estadounidense John Isner por 6-4, 6-7 (5-7) y 6-4. El español Pablo Carreño, ya eliminado en París, sostiene de momento la última plaza disponible, aunque podría ser superado por Isner o Sock si alguno de ellos ganase en París.

"Estoy triste por quedar fuera del Masters pero contento con lo que hice en esta recta final. Ahora me voy a Tandil", respondió el argentino, que ni siquiera meditó la posibilidad de ir a Londres como suplente.