Zidane: "El Celta jugará como profesionales que son y nada más"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso entrar a valorar los maletines que puede recibir el Celta de Vigo por vencer a su equipo, y defendió que "jugará como profesionales que son". Pensar únicamente en Balaídos, ese fue el mensaje que no se cansó de repetir Zidane en su penúltima rueda de prensa previa a un partido liguero, con la mente puesta en una final.

"Estamos preparados, nos faltan dos finales y se acabó la Liga. Físicamente estamos muy bien y solo pensamos en el partido de mañana y nada más. El Celta que va a jugar lo hará como siempre, como profesionales que son y nada más", manifestó sin querer entrar en suspicacias de primas a terceros.

"Nos quedan dos partidos y pensamos solo en positivo siempre. En dar el cien por cien de lo que tenemos todos. No pienso en nada que no sea positivo", añadió mostrando su mentalidad.

Espera el técnico madridista un encuentro "difícil" ante "un buen equipo" como el Celta, pero se centró en lo que tiene que hacer su equipo para sacar un buen resultado. Confirmó que se acabaron los descansos para Cristiano Ronaldo que será titular.

"Me espero al Celta de siempre. Tienen muy bien equipo y va a hacer todo para hacer su partido. Tenemos que hacer el nuestro y no va a cambiar nada lo que sucedió. Van a dar el máximo posible, no me preocupa, sé que será un partido duro. Nos quedan dos partidos en Liga y no vamos a cambiar nada porque sea un aplazado. Hay que intentar jugar muy bien los 90 minutos", manifestó.

El portugués Cristiano está apercibido de sanción, como le ocurre a Isco Alarcón y Lucas Vázquez, situación que no condicionará a Zidane. "Pase lo que pase están, si tienen que jugar lo van a hacer y la tarjeta harán de todo para no recibirla. No sé cuanto tiempo llevan los tres con cuatro tarjetas".

No profundizó el técnico francés en el futuro del costarricense Keylor Navas ni del colombiano James Rodríguez, que confirmó será baja en Balaídos. "Tenemos a tres porteros muy buenos y vamos a seguir con tres muy buenos. No sé lo que va a pasar el próximo año, ahora estamos contentos con los tres y se llevan muy bien entre ellos". "No es el debate, James está aquí con nosotros, no ha entrenado porque tuvo un golpe fuerte. Solo pensamos en los tres partidos que nos quedan", añadió.

Aclaró además un gesto de Álvaro Morata cuando fue sustituido en el encuentro ante el Sevilla, cuando negó el saludo a Zidane. "No estaba enfadado conmigo, lo estaba con otra cosa. Esto puede pasar, no pasa nada. Lo hablamos y se queda ahí".

Descartó que dentro de su vestuario se hable de doblete histórico y que ninguno de sus jugadores se sienta ya ganador de ningún título grande. "No se ha pronunciado, tenemos un partido mañana en el que vamos a pensar únicamente".

"Para nada se sienten campeones, tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido seguro, no nos vamos a relajar para nada, te lo aseguro. No hemos ganado aún nada", explicó.

Por último, insistió en que su futuro lo tiene aparcado y se centra en disfrutar el presente. "Ahora mismo pienso únicamente en mi trabajo diario, en lo que me queda de temporada y nada más. Es un trabajo muy duro con mucho estrés, pero estoy muy contento y disfruto mucho. Sé que se va a acabar algún día pero no me preocupa. Cuando salgo del coche y llego al vestuario disfruto de todo lo que veo y lo que hago, esto no me lo va a quitar nadie".

Nacho y James, bajas

El defensa Nacho Fernández, del Real Madrid, se perderá este miércoles el partido ante el Real Celta, en Vigo, aplazado de la vigésima primera jornada, al ser sancionado con un encuentro, por acumulación de amonestaciones, por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Nacho Fernández vio la tarjeta amarilla, en el minuto 80 del Real Madrid-Sevilla (4-1), en partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander, por "discutir con un contrario", según el acta arbitral.

Pese a presentar el Real Madrid alegaciones intentando que le fuera retirada la amonestación, que al ser la quinta cumple ciclo y le hace perderse el próximo partido, el Comité de Competición le ha sancionado con un encuentro de suspensión.

En sus alegaciones, el Real Madrid discrepa con la interpretación arbitral intentando demostrar, con una prueba videográfica, que Nacho no discutió con el jugador sevillista Joaquín Carlos Correa, que a su vez también vio la amarilla por "empujar a un contrario".

La resolución del Comité de Competición, tras recordar que "las apreciaciones arbitrales referentes a la disciplina deportiva basadas en hechos relacionados con el juego son definitivas y se presumen ciertas", considera que "el rigor probatorio exigido para hacer quebrar la presunción de veracidad de los hechos establecidos en el acta no es suficiente a los efectos pretendidos".

"Del examen de las imágenes se desprende una acción del jugador del Real Madrid CF, Don José Ignacio Fernández Iglesias compatible con la descripción de los hechos que se contiene en el acta arbitral, toda vez que dicho jugador se dirige al adversario desde el suelo y también cuando se encuentra de pie, llegando a encararse con el citado adversario, a consecuencia de lo cual este último le propina un empujón, por el que fue igualmente amonestado".

Competición, a tenor de ello, considera la acción de Nacho "merecedora de la amonestación", por "discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza". Por este motivo, y al tratarse de la quinta tarjeta amarilla, determina para Nacho un partido de suspensión, acompañado de una multa económica de 600 euros para el jugador y de 350 euros para su club.

De otra parte, James Rodríguez, centrocampista internacional colombiano del Real Madrid, no completó el último entrenamiento del equipo de Zinedine Zidane en la ciudad deportiva, por un golpe en el pie derecho recibido ante el Sevilla, y se perderá el decisivo encuentro liguero en Balaídos ante el Celta.

James se sumará a las ausencias de Dani Carvajal, el portugués Pepe y el galés Gareth Bale y Nacho que prosiguen con sus planes específicos de recuperación, con el objetivo de estar recuperados para la final de la Liga de Campeones.

Un golpe en el pie derecho impidió trabajar con sus compañeros a James, que se quedó en el interior de las instalaciones, después de que el domingo dejase en su salida del terreno de juego gestos de despedida hacia la afición madridista del estadio Santiago Bernabéu.

El resto de la primera plantilla, reforzada con la presencia del canterano Enzo Zidane, completó un entrenamiento con gran ambiente en los rondos iniciales, antes de terminar de preparar la visita al Celta a puerta cerrada con el ensayo de acciones de ataque, continuos centros y remates a portería, más partidos en reducidas dimensiones.