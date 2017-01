Muguruza acelera el paso

Garbiñe Muguruza logró una doble victoria: aceleró el paso para superar los octavos del Abierto de Australia y se libró de medirse a la número uno en cuartos, Angelique Kerber, que cayó ante la estadounidense Coco Vandeweghe.

La hispano-venezolana, campeona de Roland Garros el año pasado, superó a la rumana Sorana Cirstea por 6-2 y 6-3, su victoria más holgada del torneo, y mañana se enfrentará en busca de un billete con la verdugo de la número uno, Kerber, quien defendía además el título.

Después de ganar su partido, Muguruza esperó al último partido de la jornada para conocer el nombre de su rival en cuartos. Y pese a que le preguntaban por Kerber, tendrá delante a la 35ª del mundo que nunca superó los cuartos de un Grand Slam.

El triunfo de Muguruza sobre Cirstea, en una hora y cinco minutos, fue el más cómodo en este primer Grand Slam del año, donde nunca había alcanzado los cuartos de final.

"Llegar aquí a cuartos es muy importante después de haberme quedado a las puertas años anteriores", señaló la española tras un duelo que dominó a placer.

Muguruza cometió sólo nueve errores no forzados y ganó 34 de los 41 puntos que jugó con su saque. Concedió a su rival tres oportunidades de break, pero las salvó todas. La española demostró una confianza desbordante.

"No estoy pensando en si estoy jugando el mejor tenis de mi carrera. Creo que estoy jugando muy bien algunos partidos pero no me sirve comparar", indicó.

La jugadora que alcanzó en la edición de Wimbledon de 2015 su primera final en un grande tuvo el partido ante Cirstea de cara desde el inicio: rompió a la rumana (78ª mundial) en el tercer juego y se sentó en el primer descanso con un break en el bolsillo.

La favorita abrumó entonces a su rival, que vio cómo la española sumaba 12 puntos consecutivos y 21 de 23 posibles para colocarse con 5-1 arriba. Un globo perfectamente ejecutado puso fin al primer set en apenas 25 minutos.

El segundo arrancó como el primero y Muguruza rompió el saque para colocarse 2-1 y saque. Logró una rotura más, la que le dio el partido en la cancha Margaret Court y la colocó en cuartos, a un paso de las semifinales, a dos de pelear por el título en la final. Y sin Kerber en el horizonte.