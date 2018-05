Sin Morata, Vitolo ni Sergi Roberto

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, anunció a los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia, una lista en la que no hubo grandes sorpresas y en la que lo más controvertido fueron las exclusiones de Vitolo, Álvaro Morata y Sergi Roberto.

España acudirá a la gran cita con una mezcla de veteranos y jóvenes, aunque todos ellos comparten un perfil que los identifica con lo que ha sido el fútbol de la selección en los última década, muy vinculado a la posesión del balón. El objetivo de La Roja en Rusia es claro: hacer olvidar los fracasos del Mundial 2014 y la Eurocopa 2016.

Lo primero que hizo Lopetegui nada más nombrar a los elegidos fue acordarse de los que no están, futbolistas que fueron importantes durante la fase clasificatoria, pero que no han terminado de satisfacer al seleccionador en el último tramo de temporada. "Es el trago más amargo. Merecían estar aquí, pero no van a estar jugadores como Morata, Vitolo, Bartra, Illarramendi...", quiso explicar Lopetegui. "Al final hay que hacer una lista y ésta es la que entendemos que nos puede ayudar más en esta aventura", subrayó.

Para el entrenador guipuzcoano, "las dudas siempre existen, la decisión siempre es difícil por la capacidad de los jugadores". Morata, un futbolista de su agrado, quedó fuera porque apenas hizo tres goles en todo el 2018. Las lesiones y la falta de confianza de Antonio Conte fueron decisivas.

Lopetegui alistó a tres delanteros y rechazó la opción de convocar a uno más: "No queríamos llevar cuatro jugadores en esa posición", zanjó. Además, el seleccionador nacional halagó la versatilidad de los puntas que ha elegido: Rodrigo Moreno, Iago Aspas y Diego Costa.

"Son diferentes los tres. Aspas tiene capacidad para jugar tanto por fuera como por dentro, Rodrigo se puede adaptar también a esa zona. Y Diego nos da un punto de competitividad, agresividad y fútbol con espacios", detalló Lopetegui, que cree bien cubierta la faceta ofensiva.

La mayor sorpresa estuvo en la inclusión del lateral Nacho Monreal, que ganó la pugna a Marcos Alonso y a Sergi Roberto. El navarro, futbolista del Arsenal, disputará una Copa del Mundo por primera vez en su carrera. "Por encima de los nombres está la ilusión de un país y de un equipo", argumentó Lopetegui.

El seleccionador llamará además a otros siete futbolistas antes de comenzar la próxima semana la concentración en vista de que los jugadores del Real Madrid se incorporán unos días más tarde, debido a que el próximo sábado disputan en Kiev la final de la Liga de Campeones, ante el Liverpool. "Serán jugadores sub-21 que queremos ver cerca, jugadores que tienen presente y futuro", explicó Lopetegui. Es el conjunto blanco, por cierto, el que cuenta con más representantes en la convocatoria de España,con un total de seis: Sergio Ramos, Carvajal, Nacho, Isco, Lucas Vázquez y Asensio.

España, campeona del mundo en Sudáfrica en 2010 y una de las grandes favoritas al título en Rusia, se medirá en el Grupo B con Portugal, Marruecos e Irán. Los de Lopetegui debutarán el 15 de junio ante la selección lusa.

El seleccionador español pidió prudencia y apeló a la necesidad de trabajar bien desde el principio para procurar el éxito. "Lo que nos tengamos que ganar, nos lo ganaremos en Rusia. Tenemos humildad y pasión", concluyó.