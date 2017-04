Monchi se va por "agotamiento"

Monchi ya no es el director deportivo del Sevilla. Deja el cargo, aunque seguirá cumpliendo sus funciones, que irá abandonando en las próximas semanas. Ayer dijo en rueda de prensa que "esto produce un vacío difícil de digerir. En estas 15 ó 16 horas he pensado, quillo, para qué te has metido en este lío. Pero de verdad que lo necesito y me he dado cuenta de ello. Es de los días más duros de mi vida, pero lo necesitaba. No hay nada más que la necesidad de un cambio". Monchi argumentó la razón de su marcha, insistiendo en esa necesidad vital: "No es un tema profesional, es un tema muy personal. Las razones están en consonancia con el agotamiento. Es un tema de necesidad, de coger aire".

El Sevilla le ha llegado a ofrecer un contrato que cuadruplicaba sus emolumentos actuales. Negó que haya firmado con la Roma y sólo reconoció que es una de las opciones que maneja.