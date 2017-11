Mo Farah rompe con el polémico Salazar

El atleta Mo Farah, cuádruple campeón olímpico, puso fin a su relación con el polémico entrenador cubano Alberto Salazar, investigado en Estados Unidos por usar presuntamente técnicas dopantes con sus deportistas. "Me vuelvo a mi casa, a Londres. Lo echo de menos", señaló Farah, de 34 años, en una red social. Salazar fue acusado por la BBC de usar productos dopantes en el Nike Oregon Project, su centro de entrenamiento. Ambos rechazaron siempre las acusaciones. "No dejo a Salazar por las acusaciones. Esta situación lleva así ya dos años. Si fuese por eso, ya lo habría hecho", indicó, al tiempo citó que ahora quiere trabajar con Gary Lough, ex entrenador de la británica Paula Radcliffe.