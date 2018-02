Mestalla se opone al dominio culé

Noventa minutos en Mestalla, 120 en caso de prórroga, es lo único que separa al Barcelona de su quinta final consecutiva de Copa. El conjunto azulgrana, campeón de las tres últimas ediciones, visitará al Valencia en busca de sellar el pase a la final tras haber ganado en la ida 1-0 con un gol de Luis Suárez.

Es líder de la Liga con un enorme colchón de puntos y gran favorito ante el Chelsea en los octavos de la Champions League, pero la Copa también seduce al Barcelona. Así lo demostró su entrenador, Ernesto Valverde, cuando dejó en el banquillo a Messi y otros tres titulares en el derbi del sábado frente al Espanyol.

"Eso demuestra que tienen mucha ilusión por llegar a la final y que nos respetan mucho", opinó el técnico del Valencia, Marcelino García Toral. "Vamos a enfrentarnos al mejor Barcelona, por lo que tenemos que tener más ilusión si cabe".

El resultado de la ida hace que si el Barcelona logra un tanto los valencianistas tengan que ganar por una diferencia de dos, es decir, marcar como mínimo tres, para poder alcanzar la final del 21 de abril. La última vez que el Barcelona recibió tres tantos fue en agosto, cuando cayó 3-1 ante el Real Madrid en la Supercopa de España. Aquella derrota ante el equipo blanco parecía presagiar una temporada tremendamente difícil, pero desde entonces el Barcelona se convirtió en el equipo más fiable de España y está a un partido de la final de Copa.

Messi y Suárez liderarán el ataque del Barcelona, mientras que la principal duda en el equipo de Valverde es Piqué. El central, en el centro de la polémica de nuevo por su celebración ante el Espanyol, sufrió un golpe en la rodilla, aunque finalmente entró en la convocatoria tras pasar una prueba en el entrenamiento de ayer. Si Piqué no juega, su lugar lo podría ocupar Sergio Busquets, con más posibilidades que el colombiano Yerry Mina.

Marcelino, por su parte, recuperó para el duelo al portugués Guedes, una de las grandes revelaciones de esta temporada, aunque esperará en el banquillo tras dos semanas de baja por una lesión muscular. "Jugamos ante el claro favorito de esta competición y con un resultado adverso. Nuestra ambición es pasar, vamos a dejarnos todo en ello y los jugadores están convencidos e ilusionados", dijo Marcelino, que admitió que el Valencia no cuenta actualmente con una plantilla que pueda disputarle la pelota al Barcelona durante los 90 minutos. Por ello, pidió mucha concentración defensiva a los suyos. Por mucho que el Valencia necesite un gol para forzar al menos la prórroga, la clave pasa por dejar su arco a cero: "Si no defendemos extraordinariamente bien, no podemos pasar la eliminatoria. Es imposible ganar al Barça sin defender".

En la cabeza del técnico valencianista está seguro la última visita del Barcelona a Mestalla. Fue en la Liga, el 26 de noviembre, cuando su equipo iba como un rayo, y el Barcelona marcó el gol del empate a uno en los últimos minutos.

Barcelona:Cillessen; Sergi Roberto, Busquets, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Iniesta; Coutinho, Luis Suárez y Messi.

Árbitro:Undiano Mallenco (navarro).

Estadio:Mestalla (21:30).