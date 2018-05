Messi huye del papel de favorito

El capitán de Argentina, Lionel Messi, rebajó las expectativas de sus compatriotas respecto al Mundial que comienza en algo más de dos semanas en Rusia. El astro del Barcelona aseguró en una entrevista con Canal 13 en su país que su selección no está entre las máximas candidatas ni es el mejor equipo participará en el torneo.

"Va a ser un reto muy grande para mí, para todos los muchachos y para el país en general", dijo el cinco veces Balón de Oro. "Debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que lanzar el mensaje de que vamos a ser los campeones del mundo, porque no somos los mejores", manifestó con rotundidad.

A ojos de Messi, "los candidatos son Brasil, Alemania y España". Asímismo, el crack advierte que la Albiceleste va a poner toda la carne en el asador para pugnar por el título. "Obviamente vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea el rival. Tenemos jugadores como para ilusionarnos", manifestó.

El atacante del Barcelona calificó de "complicado" el Grupo D, que cruzará a su selección con Islandia, Croacia y Nigeria. Primero incidió en el combinado nórdico. "Hay que ir pensando en ganarle el primer partido a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero en su grupo de clasifiación", indicó.

"Croacia tiene un mediocampo que juega muy bien, es un estilo como el de España pero un nivel más abajo, y encima tenemos a Nigeria, que siempre te complica", continuó Messi, que recalcó que es "importantísimo" comenzar ganando.

Argentina ya fue finalista del Mundial hace cuatro años en Brasil, pero cayó derrotada en la prórroga ante Alemania. También se quedó a una victoria del título de la Copa América en 2015 y 2016 , pero perdió ambas finales ante la selección de Chile. "Este grupo recibió demasiadas críticas. Llegamos a tres finales, pero recibimos muchas críticas. Nosotros nos hicimos más fuertes que nunca", confesó.

Sin embargo, el argentino reiteró su mensaje de cautela. "Insisto en que la gente debe ser realista, saber que no vamos como candidatos. Me dio mucho miedo cuando Ecuador nos hizo el primer gol en el último partido de las eliminatorias, así que no me quiero imaginar lo que puede pasar si salimos campeones del mundo", declaró.

Además, Messi reconoció que "fue un bajón" la lesión del portero Sergio Romero, que sufrió la semana pasada un bloqueo articular en la rodilla derecha y no viajará a Rusia. "Él decía que en dos o tres semanas volvía a estar. Pero no era una decisión fácil para el técnico", dijo en defensa de Sampaoli.

Por otra parte, el capitán argentino habló sobre la posibilidad de haber jugado para la selección española. Según relató, cuando tenía "15 ó 16 años", y "medio en broma, medio en serio", el técnico del combinado español sub 17 le ofreció sumarse al equipo. Aunque Messi aseguró que "en ningún momento" se le pasó por la cabeza jugar para otro país que no fuese Argentina.

"El otro día me decía un amigo: 'mira, si te hubieses quedado con España ya serías campeón del mundo", expresó entre risas el barcelonista, que tiene la nacionalidad española desde 2005.

Por último, Messi se pronunció respecto a su futuro en el fútbol de clubes: "Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar", indicó. El argentino sí dejó abierta la posibilidad de volver alguna vez a Newell's. "Me gustaría vivir eso al menos seis meses", declaró.