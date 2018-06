Messi, anfitrión de Argentina en el 'stage' de Barcelona

La selección argentina comenzó a entrenarse este viernes en Barcelona, donde estará concentrada hasta el próximo 9 de junio para preparar el Mundial de Rusia. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que llegó el jueves a Barcelona procedente de Argentina, inició su preparación en España con una doble sesión de trabajo, la primera por la mañana y la segunda por la tarde.

La albiceleste, con Lionel Messi en la cabeza, se ejercitó en la Ciudad Deportiva de San Juan Despí (Barcelona), instalación en la que habitualmente se entrena el primer equipo del Barcelona. Los jugadores argentinos estarán concentrados en Barcelona hasta el 9 de junio, cuando viajarán a Jerusalén para disputar un partido amistoso contra Israel.

Entretanto, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró a que Óscar Trejo y Chori Domínguez deberían "estar en la lista de veintitrés jugadores" de Sampaoli. "Trejo y Chori son dos jugadores top. Tendrían que estar en la lista de 23 jugadores de Jorge Sampaoli para el Mundial", dijo Presa, que justificó su decisión en su labor de apoyo a Messi: "No tiene gente de creatividad a su lado en esa zona de juego. Messi necesita apoyo. Argentina no tiene jugadores de creación y no hay nadie que controle el centro del campo".