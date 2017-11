Mere se disfraza de hombre cauteloso

El regreso del Cádiz B al liderato del grupo X de Tercera División, pese a que su entrenador quiera quitarle hierro al asunto con el objetivo de que sus pupilos mantengan los pies en la tierra, ha resultado algo impactante porque se ha producido no solo porque los amarillos conservan su condición de invictos desde que arrancó la competición, a pesar de que ya se ha cumplimentado la primera docena de jornadas, sino también por otra circunstancia inesperada que lo ha facilitado, la doble derrota sufrida en solo cuatro días por un Algeciras que parecía embalado pero que acaba de claudicar tanto en su propio feudo frente al Sevilla C como, de un modo muy contundente, en la visita al Arcos.

Mere, el entrenador del nuevo mandamás de la clasificación, desentrañaba así lo ocurrido en el triunfo frente al Ciudad de Lucena: "Es normal que me halle satisfecho, pues sabíamos de la dificultad de batir a un rival que venía con intención de alejarse de los puestos de descenso. Quisimos imponer un ritmo alto de juego desde el principio, algo que conseguimos y nos sirvió para marcar. Luego acusamos ese esfuerzo y nos faltó frescura. Ya no tuvimos el balón, del cual se apoderaron ellos, que controlaron la segunda mitad del primer tiempo y el comienzo del segundo. Metieron la ocasión que tuvieron y a partir de ahí el 2-1 fue clave porque evitó que acusáramos negativamente la igualada en el plano anímico. Menos mal que el tanto de Seth llegó rápido. Desde entonces sí me gustó mucho mi equipo".

Se atrevió incluso a poner un pero a su labor en este encuentro, algo inaudito en el mundo del fútbol en situaciones similares: "En cierto sentido puedo ser un poco culpable de que al equipo le faltara el oxígeno necesario en algunos momentos porque arrancamos ejerciendo una presión muy alta y metiendo al juego un ritmo muy fuerte. Menos mal que después varió el panorama".

La llegada del tanto lucentino puso en cuarentena el triunfo local, aunque el técnico portuense siempre creyó en que sus jugadores sacarían adelante el choque: "Entre el 1-1 y el 2-1 pasó muy poco tiempo y no ocurrió nada de importancia. Eso nos vino muy bien pero no fue producto de la casualidad porque en realidad empezamos a lanzar buenos contragolpes. En cualquier caso, nada más marcar el Ciudad de Lucena sí vi peligrar el partido porque íbamos empatados y enfrente teníamos un adversario con calidad, pero no hubo sustos antes de que metiéramos nuestro segundo tanto".

La palabra liderato no la quiere mencionar ni escuchar: "Para mí, sinceramente y lo digo totalmente de corazón, lo importante es sumar puntos, ganar partidos. Que en un camino de 38 kilómetros estemos arriba en el kilómetro 12 solo me invita a pensar en que lo estamos haciendo bien. Sobre hasta dónde podemos llegar, respondo más o menos de la misma manera. Entiendo que estemos generando ilusión y reconozco que al primero que le motiva la situación es a mí, pero para nada vamos sobrados como para creernos que somos serios aspirantes a ascender o a acabar entre los cuatro primeros. Es pronto para aventurar nada".