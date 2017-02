Melo vuelve al Recre para ordenar la zaga

Fernando Navarro, Melo, no tenía pensado jugar en el Recre esta temporada. El joven, de 24 años, que recientemente terminó el Grado de Finanzas y Contabilidad y un Máster de Dirección Financiera, andaba inmerso en su trabajo, rodeado de números, como corresponde a su misión en una empresa de auditorías con sede en Sevilla, cuando recibió la llamada del presidente del club rojiblanco, Antonio Flor.

"El presidente me comentó si podía regresar al equipo, incidiendo en mi faceta defensiva y en mi carácter alegre y motivador en el campo y en el vestuario. Tengo gran amistad con él, así como con el director deportivo, Ángel Soler, de forma que le expuse la conversación a mi padre (Carmelo, que también ocupara dicha posición en los años gloriosos del Cádiz). Una vez obtenida su aprobación, se lo trasladé al presi", relata el futbolista, que el pasado domingo debutó en el Juan Simón ante el San José Obrero.

Melo admite no encontrarse en su mejor estado de forma, aunque, en la medida que puede, compagina sus obligaciones profesionales con el deporte. "Corro cuando me es factible y me ejercitaba en un par de ligas de fútbol 7", apunta el central, que concede que no podrá entrenar con sus compañeros al tener que atender a sus obligaciones profesionales, pero espera aportar al bien común. En este sentido, valora positivamente su actuación inicial, aunque lamenta que la doble amarilla recibida le impida competir este domingo ante el Jédula. El futbolista califica de "injusta" la derrota cosechada en feudo jerezano (3-2), en un partido que se encauzaba al empate y que considera se decidió en contra de los intereses rojiblancos por un error de la linier. "La asistente concedió un saque de banda a favor del San José que en realidad debió ser favorable a nosotros. Creo que ni siquiera observó quién tocó en último lugar, temerosa quizá de recibir un balonazo. Los rivales aprovecharon nuestra confusión y anotaron el tercero. Le dije a la linier que se había cargado el partido y el árbitro me sacó la segunda amarilla, pues ya acarreaba una", relata el jugador, quien estima, por otra parte, que cumplió con la labor encomendada por el técnico, Carlos Camacho, de neutralizar el juego ofensivo obrerista.

Melo confía en echar una mano al conjunto portuense para que respire mejor en la tabla, en la que ocupa el decimosegundo lugar, con 26 puntos, una posición que no permite confianzas pues, tras Chipiona (23) y Los Cortijillos (21) asoma el Sanluqueño B, que con 17 marca el descenso.

El futbolista entiende que la temporada "está registrando muchas incidencias perjudiciales para el equipo, con altas, bajas y lesiones constantes, generando una dinámica de la que hay que salir y en la que tiene que ver lo sicológico". El puesto de central es uno de los más afectados por las ausencias, pues Gorri y Maikel terminaron por causar baja, lo que ha obligado al técnico a buscar soluciones no siempre óptimas. Los partidos contra Chipiona y Jerez Industrial, en los que se encajaron sendos goles en los dos primeros minutos, terminaron por encender las alarmas.

Melo espera llevarse una alegría el domingo en el Marcos Monge con la visita del Jédula ("aunque no podré vestirme, acudiré para animar") y ansía la llegada de la siguiente cita, en San Martín del Tesorillo, para volver a enfundarse la elástica rojiblanca.