Medio año de secano

Siete meses en el dique seco son demasiados para cualquier deportista, sobre todo cuando uno sigue la dinámica diaria del equipo y acompañando desde la grada a sus compañeros. Que se lo pregunten a Joaqui Cornejo, centrocampista del Chiclana, aunque no sabemos quién ha echado más de menos a quién: si él al grupo o el Chiclana a él. Porque Cornejo es de esos jugadores determinantes en un club, cuya ausencia se nota tanto en el centro del campo que hasta el fútbol pierde fuelle. A pesar de ser pivote defensivo, pocos la colocan como él. Sus pases precisos y su gran visión de juego le hacen casi imprescindible.

La lesión venía arrastrándola desde la temporada pasada pero "aguanté como pude hasta el final y llegué hasta el partido frente a la Roteña, en la tercera jornada de liga". Empezó a tener molestias en los aductores y acabó con una pubalgia seria. "Lo primero que pensé es que me iba a perder una temporada que se presentaba interesante y me desanimé mucho. La pubalgia es una de las lesiones más complicadas que hay a la hora de recuperarse, nunca se sabe cuánto tiempo vas a tardar en volver", cuenta Cornejo. "Es una cosa que va también por sensaciones, de hecho a día de hoy yo sigo teniendo molestias pero el fisioterapeuta me ha dicho que se irán quitando poco a poco porque ya están controladas", recuerda. Empezó con plantillas, porque también tenía una descompensación de cadera, después con Víctor Fernandez en tema de camilla y Domingo Luna como recuperador.

"Se me han echo eternos todos estos meses, pues hasta enero no empecé a hacer ejercicios de trote y gimnasio, pues los tres primeros meses fueron de reposo, aunque no absoluto porque yo tenía que seguir trabajando", evoca el mediocampista. "A veces me desesperaba porque no veía mejoría y dudas de si esto llegará a curarse, pero tenía claro que volvería a jugar antes de que terminara la temporada". Lo primordial es que se cure bien, "porque me ha costado mucho trabajo, dinero y sacrificio. En muchos momentos no podía ni andar y a pesar de eso tuve que seguir trabajando".

Cuando el domingo se vio en el once titular fue el primer sorprendido. "Sabía que entraba en la convocatoria pero no que saldría de inicio. Obviamente me alegré, pero de forma controlada, porque estaba deseando tener minutos pero ni Domingo ni Víctor consideraban que estaba para jugar tanto tiempo", reconoce Cornejo. Afortunadamente brindó una primera parte en la que se encontró bastante bien "a pesar de no tener ritmo. Salí contento del partido pero también hay que ser autocrítico y reconocer que todavía no estoy ni al 50% de mi capacidad". Con paciencia, que visto está que no le falta, seguro que más pronto que tarde la afición del Chiclana volverá a disfrutar del fútbol de Cornejo.