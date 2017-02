Máxima necesidad de victoria

Ganar, ganar y ganar. Tal y como decía el recordado Luis Aragonés, el San Fernando tiene la imperiosa necesidad de dar un giro de timón a la situación que padece desde hace cinco jornadas, donde no ha marcado ni un solo gol y no ha sumado un solo punto. Por ello, para que la situación no comience a ser algo más que preocupante, el equipo de Antonio Méndez afronta el encuentro ante el Granada B en la matinal de hoy con la clara intención de sumar tres puntos.

Y es que las cinco derrotas consecutivas han encendido la alarma en el seno del cuadro isleño, que de todas maneras ha encendido la llama de la esperanza en las actuaciones que ha ofrecido en las dos últimas confrontaciones ligueras, ante los gallitos Lorca y Melilla, donde, sin conseguir nada positivo en el resultado final, sí se ofreció un atisbo de mejoría e, incluso, en tierras norteafricanas los isleños hicieron méritos de sobra para conseguir traerse los tres puntos.

Pero lo de hoy será otra historia, otro partido, otro choque muy diferente, tanto en cuanto el equipo isleño se mide a un conjunto que ocupa la más inmediata posición en la clasificación, con solamente tres puntos más que los isleños en su casillero. Por ello, a priori se plantea un partido igualado, con necesidades, con ansiedad y, sobre todo, con la importancia de volver a la senda de la victoria.

Antonio Méndez ha citado a la totalidad de su plantilla, no en vano el poder adivinar la alineación inicial que ponga en liza el técnico sevillano es un galimatías de rumores y adivinanzas. Lo único que se conoce es que el entrenador azulino ha citado a la totalidad de sus efectivos, incluso a los tres lesionados que han sido descartados para poder entrar en el equipo. De este modo, una semana más, Méndez no podrá contar con Sergio Castillo, que sigue recuperándose de sus problemas físicos, Gerrit, al que le restan al menos dos semanas más para que su rodilla esté recuperada, y Bruno Herrero, que arrastra molestias desde hace tres jornadas, las mismas que lleva sin ser citado.

Por lo demás, el resto de los componentes del plantel ha sido citado en el Iberoamericano, aunque no sería muy descabellado el pensar que el técnico sevillano podría poner en liza en el centro de la defensa a los dos jugadores que el año pasado militaban en el Ilicitano, es decir a Fran Martínez junto a Rubén García. Ello desplazaría a Regino al lateral derecho, su posición natural desde que llegó en esta última etapa al cuadro de San Fernando. Vukcevic continuaría ocupando el lateral izquierdo.

Todo apunta a que el centro del campo estaría ocupado por Lolo Garrido, Dani Martínez, Galindo y Zelu, que comparte las opciones con Javi Medina. Mientras que la novedad podría estar en la vuelta de Carralero al once inicial después de dos jornadas en el dique seco. Trujillo completaría el equipo titular en este domingo de Carnaval.

Enfrente estará un equipo que está viviendo una temporada irregular, donde alterna buenos resultados con momentos menos dulces. Eso sí, el granadino es el más puro filial, con un número importante de jugadores extranjeros que buscan la oportunidad de poder tener sus minutos en el primer equipo que dirige Lucas Alcaraz.

La afición de San Fernando responderá una vez más al llamamiento de la directiva azulina, que pretende fraguar en casa los puntos necesarios para mantener la categoría. Por ello, se ha realizado la invitación oportuna a todos los clubes de futbol base de la ciudad, para que estén presente, con sus respectivas equipaciones, en las gradas del Iberoamericano.