Máxima ambición

Sin perder nunca de vista la absoluta prioridad de la permanencia en su condición de recién ascendido, el Cádiz pretende seguir disfrutando del privilegio ganado a pulso que supone habitar en la parte alta de la clasificación. Acumula nada menos que seis jornadas consecutivas en puestos de promoción de ascenso a Primera: uno en el sexto, cuatro en el cuarto y ahora en el tercero. Como para no querer continuar ahí. El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, no pierde la ambición. Todo lo contrario. Quiere más, como puso de manifiesto en la rueda de prensa que ofreció ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal a modo de previa del encuentro contra el Mallorca (domingo a las seis de la tarde en el Iberostar Stadium). "Estamos arriba y eso es algo que debe ayudarnos a crecer más. La visión es no quedarnos donde estamos, es mejorar y no pensar que cada día nos queda menos".

La plantilla sigue trabajando a tope en los entrenamientos a lo largo de la semana para tratar de ganar el partido de turno. "Si el cuerpo técnico se relaja, los jugadores pueden percibir que ya se ha cumplido la misión, pero hay que seguir apretando, estamos contentos con lo realizado hasta ahora pero no podemos quedarnos aquí. Hay que mejorar como grupo y en el plano individual".

El reto es estar lo más arriba posible pero sin perder la perspectiva. Aunque el Cádiz ocupe ahora plazas para la promoción de ascenso, el camino es muy largo y no conseguir quedar entre el tercero y el sexto al final de la Liga "no sería un fracaso. No queremos hablar del objetivo del play-off porque el objetivo real es otro".

El Cádiz empieza a ser considerado por los adversarios como un candidato a disputar la promoción. Cervera es cauto. "Nos ven con las ideas claras", afirmó el técnico antes de referirse de lleno a la cita de mañana en Mallorca. "Es un partido peligroso por el equipo que tenemos enfrente. Es mejor rival que tuvimos en casa en la primera vuelta. En Carranza el Mallorca jugó muy bien. Tiene buenos jugadores que no acaban de arrancar, pero no necesitan hacer un buen partido para ganar. Es muy buen equipo".

El duelo se presenta complicado a domicilio y el técnico anticipó la que puede ser una de las claves. "Necesitamos llegar a la portería contraria, si dejamos que nos ataquen desde el centro del campo tendremos problemas. El objetivo es llevarlos a su área, tenemos que dar pasos adelante porque sin nos metemos atrás o pasaremos mal".

El Mallorca, al borde de la zona de descenso, afronta el choque con mayores urgencias que el Cádiz, aunque la presión es un elemento relativo para el preparador del cuadro gaditano. "Es mejor como llegamos nosotros al partido, pero la presión a veces se la da la vuelta. No vamos a usar ese factor en la charla anterior al partido".

Las bajas de los sancionados Sankaré y Abdullah obligan a Cervera a retocar la defensa y la media. Aseguró que aún no tiene claro quiénes serán los sustitutos. Y si lo tiene, se guarda sus cartas. Lógico. A tenor de sus palabras, José Mari no saldrá en el once. "Duraría poco en el aspecto físico y si lo pones después puede aguantar mejor. Está entre Eddy o Mantecón. Los entrenadores a veces somos especiales y vemos el rival que tenemos".

"No siempre acierto en las alineaciones. Hay veces que sí, aunque el acierto a final es de los jugadores. Entreno con los jugadores y se me pide que conozca bien a la plantilla. Con los cambios tiene que mejorar el equipo", añadió el míster antes de recordar que su equipo no es el único que tiene ausencias de peso este fin de semana. "Ellos también tienen bajas considerables, entre ellas la de Héctor Yuste, que es un jugador importante. No sé si el Mallorca sigue con ese manejo de balón que el partido de la primera vuelta, debemos estar preparado para todo".

Cervera regresa al banquillo tras cumplir cuatro partidos de sanción. Le ha tocado ver los partidos desde la grada. "Al principio los viví tranquilo pero al final nervioso. Es mejor estar abajo porque los partidos son igualados y se dan muchas órdenes. Se ve mejor el fútbol desde arriba pero el problema es hacer llegar al banquillo lo que quieres hacer, se tarda más".

Juanjo dijo hace unos días que no le gustó que Cervera dijese en su momento que no se entrenaba bien. Preguntado al respecto, el técnico afirmó ayer que "tiene razón y le pedí perdón por aquello. No dije que no entrenara bien sino que el puesto se gana en los entrenamientos. No debí decir aquello".