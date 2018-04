'Match-ball' de la Balona en campo del Jumilla

Primer match-ball para la histórica Real Balompédica. Después de diez jornadas sin ganar, de la semana más convulsa de la temporada y de un cambio de técnico sobrevenido, el equipo de La Línea llega hoy a Jumilla en busca de una victoria que le catapultaría a la permanencia. Todo lo que no sea eso deja su continuidad en Segunda B a expensas de lo que pueda hacer en las dos jornadas que restan a manos de Cartagena, líder, y Real Murcia, tercero. Susto o muerte. El nuevo técnico, Pedro Sánchez de la Nieta, elaboró ayer su primera lista de convocados, con un solo descarte, el del brasileño Maurí Franco y con el significativo regreso de Mario Abenza. El preparador no da pistas sobre el once porque quiere a sus dieciocho jugadores "enchufados", pero se aventuras cambios.

El nuevo míster ha querido transmitir, en el poco tiempo de que ha dispuesto, su impronta. Carácter, sobriedad y fútbol práctico. El entrenador de Daimiel insiste en que los suyos deben saber "competir".