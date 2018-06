Marterer, de 'sparring' a rival de Nadal

Ningún lugar es tan adecuado como París para que Maximilian Marterer contemple cómo su vida en el tenis cambió: si en 2013 fue sparring de Rafael Nadal, hoy se convertirá en su rival en los octavos de final de Roland Garros.

Un lustro, apenas eso. Marterer, de 22 años, jugaba en el torneo júnior y practicó con quien en ese año ganaría su octavo título. Estaba "azul" después de una hora, según recuerda: la intensidad del intercambio era brutal.

Nadal le dio un par de consejos, y otros más un año después en Stuttgart, ya con la presencia de Toni Nadal, tío y ex entrenador del número uno del mundo.

A partir de entonces, Marterer, ya como profesional, comenzó a participar en torneos grandes. Y este año, después de 14 derrotas en primera ronda durante 2017, despuntó al llegar a la tercera ronda del Open de Australia y, ahora, a los octavos de final en París.

El alemán, que llegó a Roland Garros en el puesto 70 del ranking ATP y se irá al menos como top 50, volvió a ver de cerca a Nadal hace algunos meses, al ser reserva en la serie de cuartos de final de la Copa Davis en la serie ante España, jugada en Valencia.

Ya en la capital francesa, dio un primer campanazo al derrotar a Denis Shapovalov, vigésimo cuarto preclasificado, y confirmó la sorpresa al vencer a Jürgen Zopp en tercera ronda.

"Siempre admiré a Rafa", dijo Marterer, zurdo como el español. "Lo veo como una posibilidad de causarle algunos problemas", agregó el germano, muy realista ante su cruce frente al diez veces campeón en París.

"Quizá hay pocas posibilidades para mí, pero ya mostré lo que puedo hacer esta semana. Es un desafío completamente distinto a los anteriores, pero daré lo mejor de mí", avisó.

"No me acuerdo", dijo Nadal, con brutal sinceridad, ante la pregunta de si recordaba aquel intercambio en 2013, antes de ganar el título frente a Novak Djokovic. El balear ya no tiene tiempo para consejos: hoy Marterer será un rival más en su camino hacia la conquista de su undécimo Roland Garros.

"Está jugando bien está yendo a más, vi el partido contra Alexander Zverev en Múnich, terminó perdiendo pero se lo puso muy difícil", analizó Nadal.

Michael Kohlmann, entrenador de Marterer y capitán alemán de Copa Davis, vaticina un partido en el que su pupilo necesitará audacia y valentía. "Pero en ningún caso deberá esconderse", apostilló. Habrá que esperar para ver si sigue su consejo.