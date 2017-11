Márquez no se presiona más de lo necesario

Marc Márquez (Repsol Honda) buscará su sexto título mundial este fin de semana en Valencia, por lo que aseguró que sentirá "algo de presión con tanto en juego", pero "no más de la que tenía durante toda la segunda mitad de temporada", resaltó.

"El hecho de que hayamos sido capaces de gestionar algunas situaciones complicadas, como fue el caso en Malasia, me da una sensación positiva", explicó el ilerdense, que llega a la última cita de la temporada con 21 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso (Ducati) y "sin un exceso de confianza". "Está bien poder gestionar la ventaja de puntos, pero no pensaré mucho en ello. Mantendré la misma mentalidad y método de trabajo que me ha traído hasta donde estoy ahora y daré el 100%, ya que es importante ser rápido desde el primer entrenamiento", señaló.