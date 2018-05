Márquez, en la estela de su quinto entorchado mundialista

Marc Márquez (Honda) dio un paso de gigante hacia su quinto título mundial de MotoGP al imponerse con autoridad en el Gran Premio de Francia. Aunque apenas han transcurrido cinco carreras de las 19 del Mundial, es importante analizar cómo han salido los contendientes de la carrera francesa.

Márquez viene diciendo desde la pretemporada que su Honda "va bien" este año, algo que ha podido confirmar se en dos trazados -Jerez y Le Mans- que son claramente desfavorables a las características del piloto de Cervera.

Con tres triunfos en el inicio del Mundial, el de Cervera es ya el claro aspirante

Sus rivales de Ducati -en particular, Andrea Dovizioso- no han sabido "presionar" correctamente y, al contrario, han cometido errores que les han alejado de la pelea por el título de un modo claro. Dovizioso no terminó ni en Jerez ni en Le Mans, por sendas caídas.

Si Ducati no lo tiene fácil, en condiciones similares está Yamaha, a pesar de la tercera plaza de Valentino Rossi, puesto que el de Le Mans era un trazado favorable. Maverick Viñales, vencedor el pasado año, sólo acabó en una discreta séptima plaza.

A estas alturas nadie duda de que Márquez es el más claro aspirante al título. La anterior ocasión en la que afirmó que la moto iba "bien" -en 2014- encadenó 10 triunfos seguidos. Ahora ya lleva tres.