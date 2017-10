Márquez, ajeno a la presión

Marc Márquez (Repsol Honda), que podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de Malasia, señaló durante la conferencia de prensa que prefiere aislarse de la influencia de opinionies ajenas.

"No es una carrera cualquiera, pero no me quiero dejar influir por el hecho de que mucha gente ya da por hecho que aquí se va a ganar el título", adelantó Márquez, quien señaló que le es indiferente el lugar donde gane, pero que lo acabe haciendo. "A mí me da igual cuándo y dónde, pues si en Malasia toca coger puntos para rematar en Valencia, lo haremos y si aquí se puede rematar, pues también lo intentaremos", recalcó Márquez.

En cuanto a la cita de Malasia, y en función de las condiciones en que se dispute la carrera, el piloto de Repsol Honda comentó que será algo que se sepa el domingo. "Intentaré estar lo más calmado posible pero con la misma mentalidad. Desde ya intentaré salir a tope y preparar bien la carrera", incidió Márquez, quien dijo encontrarse calmado: "Se acerca el final y tengo más ventaja", declaró.

Cuanto antes mejor, eso lo tiene claro el piloto de Cervera. "No significa que esté más relajado. Si se puede rematar aquí, mejor que en Valencia, pero también que un título en Valencia sabe especial", declaró.

Al hablar de su único rival por el título, el italiano Andrea Dovizioso, Marc Márquez recordó una anécdota ocurrida en Australia: "Les dije a mis mecánicos que no quería saber su posición, pero al final la busqué yo porque tenía el gusanillo de saberlo".

Y continuó comentando Márquez que la prueba de Malasia no será como Australia y continuó con su mensaje de tranquilidad. "Hasta hace media hora no me he parado a mirar las posiciones que tengo que hacer en función del resultado de Dovizioso y he visto hasta el sexto; si él hace tercero sé que yo tengo que hacer sexto. Más abajo no me interesa", dijo.