Márquez aprobó el fichaje de Lorenzo por Honda Alonso quiere dar una alegría a Toyota en Le Mans

Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP y actual líder de la categoría, desveló que su equipo, Honda, le consultó sobre la conveniencia de contratar a Jorge Lorenzo para la próxima temporada.

"Siempre me he sentido respetado por Honda y siempre me consultaron antes. Me preguntaron si para mí sería un problema que viniese Lorenzo, y les dije que no había ninguno, que yo no voy a impedir que venga alguien a mi equipo", explicó durante la presentación del Gran Premio de Cataluña, que este fin de semana se disputa en Montmeló.

Para Márquez, la llegada de Lorenzo al equipo será "un nuevo reto y una nueva motivación". "Después de renovar ya dije que quería un piloto fuerte como compañero, ¿pero quizá no tanto, no?", comentó entre risas.

"Llega un campeón del mundo, pero que venga un compañero así de fuerte es bueno, porque ayudará a aumentar la competencia sana y también el nivel del equipo", recalcó Márquez, sonriente como acostumbra.

Fernando Alonso participará este fin de semana en la 86ª edición de las 24 horas de Le Mans, segunda prueba puntuable para el mundial de resistencia (WEC), a los mandos de un Toyota TS050 Hybrid, con el que buscará romper el maleficio que persigue al equipo japonés en esta prueba, porque ha tenido cerca la victoria pero siempre se le ha escapado.

La carrera, que arrancará el sábado a las 15:00, con banderazo de salida por parte de Rafael Nadal, contará con 60 coches repartidos en cuatro categorías, siendo la LMP1 la más espectacular, donde está inscrito el prototipo número 8 de Alonso. En ésta, Toyota es el único equipo oficial de una marca y alineará a dos vehículos híbridos.