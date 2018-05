Márquez "Dani es el mejor en situaciones así"

Marc Márquez trasladó toda la Dani Pedrosa intentará luchar por la victoria tras el segundo puesto de ayer, un reto "bonito y motivador" pero a la vez "muy difícil, más que nada por la lesión y porque los tiempos están superapretados; será importante la elección del neumático", señalaba el de Castellar del Vallés.

El piloto de Honda, con secuelas aún de la operación en la mano derecha, no sabe si estará para ganar aunque "intentaré dar lo mejor como en cada entrenamiento y después veremos cuánta ayuda tengo a nivel de dolor. Está claro que la fuerza me falta y veremos al final cómo está la pista y las sensaciones. De momento, en los 'rounds' que he ido haciendo he visto cosas pero no puedo decirlas. Va a ser muy importante la salida", precisó.

Pedrosa ganó en Jerez en 2017 escapándose pero no cree que este año pueda hacer lo mismo porque "hay muchos pilotos que están con buen tirmo, incluso Suzuki; el asfalto es nuevo, por lo que parece que muchas motos están reaccionando bien a eso. No sé contestar hoy -ayer para el lector-. Está claro que es una carrera en la que es muy importante el ritmo y en carrera veremos las sensaciones. Los tiempos están superapretados en comparación al año pasado". De los neumáticos dijo que "hay posibilidades del duro y del medio" y a lo que dijo Marc de que es el mejor en situaciones de calor contestó: "Típico de Marc".presión para la carrera de hoy a Dani Pedrosa. El campeón del mundo conoce perfectamente cómo se las gasta su compañero de box en Jerez, "uno de sus circuito favoritos y donde siempre saca algo más", y confesó que en situaciones como las de ayer y la que se presume hoy, con altas temperaturas, Pedrosa "es es mejor".

El piloto de HRC se volvió a caer en la jornada de ayer y dijo no haber aprendido "nada" de la caída. "Igual que el viernes fue un fallo mío, esta vez no sé qué ha pasado. Iba detrás de Dani, tranquilo y de pronto me vi en el suelo. Ya sé algo más para la carrera", afirmó.

Pese a su quinto tiempo en parrilla, el catalán confía en el "buen ritmo" que tiene para luchar por la victoria, que sería la segunda de su carrera en MotoGP en el trazado jerezano. "Creo que tengo un buen ritmo pero también los tienen Dani y Crutchlow y las dos suzukis. Incluso Dovizioso creo que también lo tiene porque ha ido rápido pese al octavo y Lorenzo es un poco incógnita".

Para la carrera se presenta la duda de qué neumático elegir.

Por su parte, Dani Pedrosa, manifestó que en la clasificación "se ha demostrado que Cal ha llevado la estrategia buena porque el neumático sólo duraba una vuelta, no duraba más, y la primera vuelta era la buena pero en todas las primeras vueltas que he hecho he cometido algún error, la segunda vuelta era buena y ya no había el mismo 'grip' y la última vuelta era tirar por tirar y por eso era mejor salvar la calificación".

Para la carrera, "hay que pensar porque la elección del trasero es superimportante. Veremos mañana -hoy para el lector-. Puedes tener una moto buena con neumático nuevo y al final de carrera sufrir mucho, es ahí donde tenemos que sacar el mejor compromiso, pero de ritmo si miramos los papeles estamos ahí, no estamos tan lejos. Dani va bien, Crutchlow también y las dos Suzuki, también Dovizioso, que no está delante pero lo pondría entre los favoritos para luchar por el podio y a partir de ahí estamos nosotros también para luchar por el podio".