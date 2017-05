Marcos Ramírez "Un podio aquí es lo soñado y lo veo al alcance"

El conileño Marcos Ramírez saldrá hoy desde la segunda línea de la parrilla de la categoría de Moto3 después del quinto puesto que consiguió en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de España. Una plaza que incluso afirmó que le supo a poco después de haber rodado en cabeza durante el FP3.

Ramírez, con el noveno puesto en Losail como mejor clasificación este año, confía en estar de nuevo arriba con la llegada a Europa y, ni que decir tiene, sueña con hacer una carrera grande en casa.

El piloto del Platinum Bay Real Estate aseguraba tras la sesión de clasificación que "la quinta plaza nos sabe a poco después del último entreno libre que pude finalizar segundo pero bueno, tenemos una buena puesta a punto para la carrera de mañana -hoy para el lector- y seguro que estaremos luchando por las posiciones de honor". Además del buen tiempo, le salió bastante rápido y confía en el buen ritmo que ha tenido durante el fin de semana para estar arriba: "Me ha salido el tiempo muy fácil y ha sido una pena no poder aprovechar la goma porque en muchas vueltas me han estorbado otros pilotos pero el tiempo ha sido suficiente para clasificarnos bien para la carrera. Es una categoría con muchos pilotos y mucha igualdad, rodando una décima arriba una décima abajo, hay muchos pilotos" así que la estrategia es "aguantar hasta el final delante".

El conileño dijo que la moto "no está perfecta pero casi. No la vamos a tocar nada, va muy bien en estas condiciones". Si acaso habría que mejorar "alguna cosilla pero se queda entre nosotros", dentro del box. Ayer ya hubo un gran ambiente en el Circuito de Jerez y Ramírez afirma que los pilotos notan cuando se pasa por la zona de Nieto y Peluqui, donde se concentra la afición más bullanguera del trazado. "Corriendo en casa por la zona de Nieto y Peluqui cuando pasas se nota a toda la afición chillando y quieras o no a mí se me ponen los vellos de punta. Quiero dar las gracias a todas las personas que están allí apoyando a los españoles y a mí, que soy de la tierra. Eso nos motiva a todos mucho".

Las carreras de Moto3 siempre son a 'machete' en el trazado jerezano, donde se han vivido finales bastante apretados. Ramírez espera una carrera "dura porque vamos todos muy igualados y muy rápido. Espero poder estar delante, luchar y quién sabe si por el podio. Si no, con un top 5 sería más que suficiente", afirmó. Y es que, quién no sueña con un podio en Jerez: "Un podio sería lo soñado para ser además mi primer año. No lo veo muy lejos de mi alcance. Desde el principio del mundial he querido estar en el top 10 y aunque en estas dos últimas carreras no pudo ser, ahora en Europa y encima en casa, seguro que estaremos luchando por estar entre los diez primeros; en alguna más que en otras podré estar delante y por qué no caer un podio o alguna victoria".