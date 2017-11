Marcos Ramírez paseó la bandera… de Andalucía

En el gran día de Marc Márquez, el gaditano Marcos Ramírez también se llevó una cuota importante de protagonismo. El piloto de Conil acabó tercero en Moto3, que tuvo pleno español, con la victoria de Jorge Martín y el segundo puesto del campeón Joan Mir, en una carrera tan emocionante como todas las de la pequeña categoría.

Ramírez luchó con todo su empeño para no dejar pasar la oportunidad en un día tan histórico, no dudando en festejar su exitoso tercer puesto como si de un triunfo se tratara. Incluso paseó la bandera andaluza por el trazado valenciano de Cheste. La emoción también se expresaba en sus palabras: "Este ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. Mejora el que viví este mismo año con el otro tercer puesto que obtuve en Alemania, porque en esta ocasión lo he logrado en España, que es mi tierra. Ha sido de escándalo, un broche de oro para 2017 y un estímulo para que 2018 sea mucho mejor. Aunque no hubiese subido al podio, tenía previsto pasear la bandera de Andalucía al término de esta última carrera del año. Quedé con mi compañero Binder para que me la entregase en la primera curva del circuito de Cheste y así ha sido. Cruzar tercero la recta de meta de Valencia ha sido un momento emocionante y único para mí. La alegría que siento es enorme. Yo quería terminar el año por todo lo alto e intentar subir al podium y finalmente lo he conseguido. También me proponía ser el primer piloto de KTM y, aunque era muy complicado, también lo he logrado al acabar octavo en el Mundial, tras siete pilotos de Honda. Ahora mi mente está ya puesta en el próximo año, trabajar duro con KTM para ser campeón del mundo de Moto3".

Marcos Ramírez cierra con buen sabor de boca su primer Mundial al completo: "Al inicio de esta temporada demostré una gran regularidad en mis resultados. Pero después he tenido varias carreras que no han sido positivas, con mala suerte, dudas y pocos puntos. Me planteaba terminar 2017 entre los cinco primeros, pero no ha podido ser y he sido octavo, cumpliendo el objetivo inicial. Imaginar esta situación al principio del Mundial era un sueño para mí, máxime teniendo en cuenta que he acabado el año con un podio".