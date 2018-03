Marcelinho marca el ritmo del Baskonia

El Baskonia aprovechó su buen momento de juego y las limitaciones que presentó el Tecnyconta Zaragoza para sumar su quinta victoria consecutiva en la Liga Enedesa en un partido sin apenas historia, porque el equipo vasco se marchó pronto en el marcador y no dio opciones a su rival.

El conjunto maño no se pudo sobreponer a la marcha del base Bo McCalebb y al hecho de que su jugador franquicia, Gary Neal, no se entrenara hasta el pasado jueves al estar en su país resolviendo temas burocráticos. Además, Dragovic no pudo jugar por lesión y también se lesionó el pívot Varnado en los primeros compases del encuentro. Al final del primer cuarto los baskonistas ya mandaban por 11 puntos, que fueron 19 al descanso, sentenciando ya el duelo.