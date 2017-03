Mañana, a las 16:00 horas, cita importante con el rugby en el polideportivo portuense

Mañana sábado, a las 16:00 horas, tienen los aficionados al rugby una importante cita en el polideportivo portuense Rafael Sánchez. El primer equipo del CR Atlético Portuense juega su partido correspondiente a la 20ª jornada contra el CAR Cáceres. Este encuentro es la primera de las tres finales que le quedan al equipo portuense para solventar con éxito la actual temporada y abandonar los puestos bajos de la tabla, pues se podría ver en serios problemas en las dos últimas jornadas. No será fácil solventar este primer choque, ya que el rival extremeño se encuentra cuarto clasificado con 10 partidos ganados y nueve perdidos en la temporada. Los buenos resultados que está cosechando el conjunto cacereño son debidos a la experiencia que tiene ya en esta competición y a los refuerzos con los que cuenta en la actual campaña gracias a las ayudas económicas que recibe, lo que le permite contar con jugadores de gran nivel procedentes de Argentina, Nueva Zelanda o Fiji. Es esta la gran diferencia que separa a los equipos que pueden dar un salto de nivel gracias a poder completar su plantilla con jugadores para posiciones puntuales y los que, como el At. Portuense, no tienen esta posibilidad y han de surtirse únicamente de su cantera. La jornada se presenta de un gran interés para los equipos clasificados en las últimas cuatro posiciones porque todos tienen complicados encuentros con equipos mejor clasificados y, dado que solo faltan tres jornadas por jugarse, cualquier punto que se obtenga en los mismos tendrá un inmenso valor. Por todo ello, el At. Portuense necesita sentir el apoyo de su afición.

Cita importante para los aficionados al rugby de toda la provincia mañana sábado a las 16:00 horas para ayudar al At. Portuense en su partido contra el CAR Cáceres, en el que necesita puntuar. / FOTO: Azahara Zayn