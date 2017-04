Mal momento para perder

En el partido destacado del domingo en el Antonio Barbadillo, se presentó la mejor versión del Algeciras para llevarse la imbatibilidad casera de un Arcos al que amargó una jornada que se esperaba con gran expectación. Se celebraba el día del club con una gran asistencia al estadio, en un duelo que enfrentaba al segundo y al cuarto clasificados, y fueron los últimos los que se llevaron el gato al agua con una exhibición de solidez contra un rival que, aunque propuso buen fútbol, no logró la profundidad de la que ha gozado en otras ocasiones. La derrota, además de perder la condición de invicto en el Barbadillo, supuso para el Arcos quedarse a cinco puntos del Betis B, con el que se enfrenta la próxima semana. La primera posición que ha ostentado el cuadro arcense buena parte de la temporada parece a estas alturas casi imposible. Tampoco se pudo lograr ayer la clasificación para la Copa del Rey -el Betis B al ser filial no la puede disputar- ya que los arcenses, con la derrota, no aprovecharon el tropiezo del Écija en Huelva. La Copa sí parece al alcance de la mano, dado que los de José Manuel Pérez tienen cinco puntos de ventaja sobre astigitanos y algecireños faltando seis.

El partido se rompió desde el inicio, con un tanto de Ganet que no era más que un presagio de lo que estaba por venir. El futbolista, que podría encontrarse en posición antirreglamentaria al recibir el cuero, sorprendía a Fran, cancerbero local, con un disparo raso que se le coló al portero por debajo del cuerpo. Respondió pronto el Arcos con un disparo de Antonio Sánchez que se marchaba cruzado y poco más tarde Feito lo probaba con un remate de cabeza que se escapó por escasos centímetros.

Insistían los de casa, y pudo llegar el gol del encuentro en un remate de Zúñiga desde casi el centro del campo que Romero bajo de la escuadra con una intervención extraordinaria. Pese a que el Arcos buscaba el empate, el Algeciras defendía con orden y buscaba la sentencia a la contra, dando una sensación de seguridad que despachaba con acierto los ataques locales. En el balón parado encontraron los serranos un resquicio para llevar peligro a la meta visitante, pero las oportunidades no se acababan de materializar.

Y fue a balón parado como llegó el tanto del Arcos, cuando nada más empezar el segundo tiempo Oca encontró el empate de cabeza tras rematar una falta que sirvió Feito. El Algeciras, sin embargo, seguía dando una imagen de control y solidez que acabó decantando la balanza, con una efectividad que le ayudó a convertir la mayoría de las ocasiones de las que dispuso. Aunque desplegaron los forasteros líneas en busca del segundo, este pudo llegar para su adversario, aunque Melo no acertó a convertir un centro al segundo palo de Jacobo. Los visitantes aparecieron en los momentos necesarios, y tras el empate fue Tano el que avisó con un disparo seco. No se repitió el aviso, y un minuto después era el propio Tano el que filtraba un buen pase para que Camps, sin controlar, enviara un disparo al angulo que ponía el 1-2 en el electrónico. Insistía el Algeciras y encontró petróleo en las botas de Ganet, que fue de lo mejor de su equipo y se marchó del encuentro firmando un triplete.

Su segundo tanto de la tarde llegó con un disparo potentísimo con la zurda que provocó que los aficionados del Arcos empezaran a abandonar el estadio con la misma impotencia que inundaba a sus futbolistas. Pero aún hubo tiempo para que el propio Ganet le diera la puntilla al Arcos con una jugada individual en la que regateó a la defensa y al portero para cerrar una tarde brillante que contrastó con la decepción de los de casa.