Magnífica cosecha gaditana de medallas

El Campeonato de Andalucía occidental de atletismo de las categorías sub'14 y sub'12 se disputó el pasado sábado en la localidad sevillana de Carmona, donde los jóvenes atletas de la provincia gaditana sumaron 17 plazas de podio, gracias a cinco medallas de oro, seis de plata y otra media docena de bronce. El programa de pruebas consistió en cinco triatlones diferentes para cada una de las dos edades.

Los títulos se los adjudicaron los sub'14 Bruno José Jiménez (Xerez CD) en triatlón E, Martina Díaz (Chapín Jerez) en triatlón C y Sara Danta (Promoción Algeciras) en triatlón D, además de los sub'12 Adrián Asenjo (Chapín Jerez) en triatlón C y Marina Delgado (Promoción Algeciras) en triatlón C.

Alcanzaron el subcampeonato los sub'14 Juan Manuel Márquez (Carmona Páez) en triatlón C, Álvaro Hernández (Xerez CD) en triatlón D, Lena Pérez (Chapín Jerez) en triatlón A, Lucía Gamaza (Promoción Algeciras) en triatlón C y Sheila Herrera (Chapín Jerez) en triatlón E, así como el sub'12 Lucas Fernández (Promoción Algeciras) en triatlón D.

La tercera plaza fue ocupada por los sub'14 Manuel Chacón (Xerez CD) en triatlón B, Marcos Gázquez (La Inmaculada) en triatlón D, Ainhoa García (Chapín Jerez) en triatlón C y Marina Cairón (Chapín Jerez) en triatlón E, junto a los sub'12 Ayax Domínguez (UA San Fernando) en triatlón B y Julia Marina del Río (Algeciras) en triatlón D.