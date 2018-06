Löw se descarta y Pochettino habla de "sueño"

La danza de nombres para ocupar el hueco dejado por Zinedine Zidane en el Real Madrid tuvo ayer un par de destacados movimientos, después de que dos de los principales candidatos a sustituir al francés se pronunciaran sobre su posible futuro en blanco.

Desde la concentración de la selección alemana, Joachim Löw descartó de plano la posibilidad. En Barcelona, el argentino Mauricio Pochettino dejó una sensación bastante diferente al apelar a los azares de la vida, lo que reforzó su supuesta buena posición en el casting para encontrar sucesor al hombre que hace apenas una semana conquistó su tercera Liga de Campeones consecutiva.

"Estoy muy contento en mi actual equipo. Disfruto mucho del día a día, soy feliz, pero nunca se sabe qué puede pasar", afirmó Pochettino en la presentación en Barcelona de su libro Un mundo nuevo. "Todos tenemos sueños, pero renové hace diez días y estoy contento en Londres", agregó el preparador del Tottenham.

Apenas unas horas antes, en la localidad italiana de Appiano, donde la Mannschaft se prepara para el Mundial de Rusia, Löw había aseverado: "Lo descarto absolutamente". "Para mí eso no es un tema, estoy ahora en el Mundial", agregó el seleccionador alemán, que tiene contrato con Alemania hasta 2022.

Pochettino se encuentra desde hace tiempo en la lista de deseados por el mandatario blanco y es el mejor situado para suceder al exitoso Zidane. "¿Si me veo en el banquillo del Bernabéu? Algún día, como en el de cualquier otro equipo, por supuesto, o en el de la selección de mi país", reconoció Pochettino, cuyo contrato con el Tottenham se alargó hace diez días hasta 2023. "Son equipos que seguí desde chiquito. En tu cabeza, lógicamente, en un futuro. Como cualquier persona que siente pasión por este deporte. No quiero crear ninguna polémica. También me gustaría dirigir a Argentina, Newell's, volver al Espanyol, al Madrid... si algún día si se da la posibilidad, ¿por qué no?", continuó el argentino, de 46 años.

"Este equipo ha ganado cuatro Champions en cinco años y tres de ellas seguidas. Es una plantilla de grandes jugadores, uno de los mejores equipos de la historia. ¿Crees que hay ser valiente para coger al Madrid? Yo pienso lo contrario", aseguró el técnico argentino con una sonrisa.