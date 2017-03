El Lora y un virus, doble problema

El Cádiz B regresa a las instalaciones de El Rosal después del punto obtenido en Chiclana, que bien pudieron ser tres. Los amarillos pasan página y acuden a una cita como local con la línea de las últimas semanas: no fiarse para nada de la clasificación del adversario y asumir que en casa no hay lugar a cometer errores.

El Lora es el que, a partir de las 12 del mediodía, pondrá a prueba al filial. Un adversario que llega inmerso en la zona de descenso y con la necesidad de no salir de vacío del campo Ramón Blanco. La escuadra sevillana se encuentra dos puntos por debajo de la permanencia, pero en su contra está que es de las que presente peores números como visitante.

El Cádiz B es líder y sabe que sus perseguidores están a la espera del más mínimo error para dar un zarpazo. El San Fermín, que es segundo y recibe al Viso, lo tiene relativamente fácil para ganar. Mientras que el Estrella San Agustín -tercer clasificado- tiene un hueso duro al enfrentarse al Conil. Tampoco los dos Xerez tienen duelo asequibles.

El peor enemigo del conjunto de Baldomero Hermoso Mere pueden ser sus problemas con las bajas. Ezequiel sigue fuera de combate una semana más, aunque en esta ocasión se une Javi Pérez, el indiscutible pivote conileño. Las molestias que arrastra le obligan a parar, siendo una ausencia muy importante por lo que significa este futbolista en el esquema del entrenador.

Los casos de Ezequiel y Javi Pérez no son los únicos problemas, ya que un virus estomacal está pasando factura en el vestuario y algunos de los jugadores llamados a estar en el once podrían caerse hoy si su estado no fuera óptimo. El que estaba peor era David Soto.

Mere no varía un ápice su discurso a la espera del Lora. "Tenemos muy claro cómo afrontar el partido, independientemente de quien sea el rival, pero cada uno estamos ya peleando por objetivos diferentes. El Lora ha cambiado tanto en línea defensiva como en la delantera, pero mantienen el guión táctico de la primera vuelta, siendo muy serios", advertía en la previa el preparador.