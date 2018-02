Lobato pide una oportunidad para volver a correr

El ciclista trebujenero Juan José Lobato fue expulsado el pasado mes de diciembre del Team LottoNL-Jumbo por incumplir las normas internas del equipo al tomar, según el propio equipo, somníferos durante una concentración del conjunto holandés en Sant Feliu de Guíxols (Gerona).

Un mes y medio después, el gaditano rompe su silencio con una carta abierta en la que pide una oportunidad para correr. Quiere volver a competir al máximo nivel porque “es mi pasión”. Pide disculpas por “incumplir parte de la normativa” de su anterior equipo”, aunque asegura que “no hubo fiesta ni bebidas alcohólicas”. Reconoce que tomó una medicación para poder dormir, pero no una sustancia dopante.

La carta de Juan José Lobato es la siguiente:

Hola a todos,

A través de esta carta abierta deseo explicar todo lo sucedido en los últimos meses y, especialmente, quiero anunciar mi intención de seguir compitiendo al máximo nivel. El ciclismo es mi pasión y me siento con más fuerzas que nunca.

Me gustaría empezar explicando lo que sucedió el 14 de diciembre de 2017 en la concentración del LottoNL-Jumbo. Aunque ya no vaya a representar más sus colores, debo pedir disculpas al equipo por haber incumplido parte de su normativa. Finalmente, ellos decidieron despedirme y llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato.

Sin embargo, sí quiero desmentir algunas informaciones publicadas en su momento. Para que no haya ninguna duda: no hubo ninguna fiesta ni la presencia de bebidas alcohólicas. Lo único que es cierto es que yo me tomé una medicación para poder dormir, una sustancia que en ningún caso es dopante.

También me gustaría expresar que no tengo ningún tipo de adicción a estas sustancias. Ya me he realizado varias pruebas médicas, con exhaustivos test. Y el resultado es claro: no hay rastros de estas sustancias para dormir en mi orina. Es más, me muestro totalmente abierto a someterme a más test para demostrar que no soy adicto a ningún tipo de medicación.

También quiero reconocer públicamente que es cierto que he necesitado esta medicación en ciertos momentos del año 2017 debido a problemas personales. Es más, creo que son muchas las personas que en su vida acaban necesitando durante un período la toma de pastillas para dormir. En mi caso, en 2017 he vivido el año más duro de mi vida. Me ha tocado hacer frente a una separación difícil y a lamentar la muerte de mi tío por accidente laboral, un familiar que fue clave en mi desarrollo como ciclista y como persona y que nos dejó con sólo 43 años de edad. Debido a todos estos problemas de índole personal, conciliar el sueño no fue nada fácil y tuve que recurrir de forma puntual y equivocada a esta medicación para descansar bien.

Me muestro muy arrepentido por la decisión que tomé en su día. Lamentablemente a día de hoy, y con la temporada empezada, me encuentro sin equipo y también necesito expresar públicamente mi deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. Son momentos muy duros y me gustaría agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado durante este mes y medio. En la vida nunca hay que darse por vencido y espero tener la oportunidad de volver a competir lo antes posible. Es lo único que pido: una oportunidad para correr.

Llevo entrenando muy fuerte estos meses para poder encontrar de nuevo un equipo y volver a disfrutar de este deporte. Las sensaciones son excelentes y gracias al ciclismo he recuperado la sonrisa y he conseguido superar todas las dificultades en 2017. En ese camino de recuperación, sólo me falta un último paso: volver a ponerme un maillot y un culote y poder competir.

Gracias por todo.