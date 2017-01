Llegar y besar el santo. Rubén García se ha convertido, en un breve espacio de tiempo, en un fichaje muy productivo para la defensa del San Fernando CD. El alicantino, natural de Torrevieja, llegó al equipo azulino en el mercado de invierno con la clara intención de explotar como futbolista en La Isla y, a sus 20 años, sorprendió a todos en el primer partido que disputó en el Iberoamericano el pasado domingo. Su debut había sido siete días antes, en el encuentro que los isleños ganaron como visitantes al Córdoba B.

"La verdad es que he tenido fortuna porque al llegar me encontré con que Fran Martínez y Sergio Castillo no podían jugar, el primero por sanción y el segundo por lesión. Por ello tuve la oportunidad de entrar en el equipo titular y he podido disputar los dos partidos que se han jugado desde entonces", comenta el jugador.

Analizando su llegada al equipo de San Fernando, Rubén García señala que "me he encontrado un vestuario magnífico, con un ambiente espectacular. Ya me había comentado Fran sobre el buen ambiente que se vivía, pero la verdad es que, aun así, me ha sorprendido el trato que he recibido".

De su compañero Fran Martínez, con el que ya coincidió en el Ilicitano, indica que "es una suerte estar con él y ante el Mancha Real fue muy bonito que ambos formáramos parte de la defensa que salió al terreno de juego. Desgraciadamente, una lesión le hizo abandonar el encuentro en el minuto 25, pero es bien cierto que me compenetro muy bien con él porque lo conozco desde hace muchos años".

De las exigencias, de la forma de jugar, de la ciudad, Rubén habla maravillas y se sigue sorprendiendo: "Hay mucha diferencia. En esta zona el fútbol se vive de otra manera y los campos son diferentes. La intensidad de Tercera División a Segunda B es distinta, pero la verdad es que me he acoplado perfectamente".

De su debut ante la afición isleña reconoce que "al principio estuve un poco dubitativo, lo que es normal, pero uno va creciendo con el partido y se va acomodando conforme pasan los minutos. Al final estuve muy cómodo en el campo".

Ya sabe cuál es la intención del club isleño, no en vano se han encargado de comunicarle sus compañeros que "lo primero es lograr los puntos necesarios para conseguir la permanencia y luego seguir mirando, pero hay que ir partido a partido, paso a paso, para ir consiguiendo lo que nos proponemos".

Con Ñoño Méndez también se ha entendido a las mil maravillas. "Es un gran entrenador, al que le gusta comunicarse con los jugadores y que te explica con claridad lo que quiere; eso es digno de alabar. Las primeras impresiones han sido muy buenas".

Con un futuro prometedor, Rubén García quiere crecer en el San Fernando. Tiene ante sí toda la segunda vuelta para consolidarse en el centro de la defensa del equipo de La Isla, que por jornada que pasa tiene más cerca el objetivo de la permanencia.