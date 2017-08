Una Liga vendedora

La Liga española entró en clara recesión en el mercado de fichajes y la competición se lamenta de la pérdida de una gran estrella como Neymar y la ausencia de grandes contrataciones.

Los clubes tuvieron que dar un paso al costado y cedieron el protagonismo de las contrataciones al fútbol inglés, con su espectacular contrato de televisión, y a los petrodólares de los jeques.

Dos hechos resultaron enormemente paradigmáticos. Primero, que un club tradicionalmente agitador de mercados como el Real Madrid renunciara a fichar por segundo año consecutivo a una estrella. Y segundo, que el PSG lograra arrebatar al Barcelona una estrella del calibre de Neymar.

Los clubes españoles se han convertido en vendedores. Los datos son elocuentes: la Liga se situó a la cabeza de ventas en Europa con más de 650 millones de euros ingresados. Jugadores como Neymar (222 millones de euros) y Álvaro Morata (80 millones de euros) fueron ventas espectaculares.

El Real Madrid ingresó más dinero del que se gastó. Mucho más. Además de Morata, vendió a Danilo al Manchester City por 35 millones de euros y también realizó otra operación significativa con la cesión con derecho a compra de James Rodríguez al Bayern Múnich.

A cambio, el club blanco contrató a los jóvenes Theo Hernández y Dani Ceballos por 40 millones de euros entre los dos.

Después de que la prensa española anunciara el acuerdo con Kylian Mbappe, la operación no se completó porque comenzaron a manejarse unas cifras astronómicas. De nuevo apareció el Paris Saint-Germain para exhibir músculo a falta de constatar si el fair play financiero le permite completar el fichaje.

Pero la gran noticia del mercado estuvo en la marcha de Neymar del Barcelona, todo un golpe para el club catalán. No sólo deportivo, sino también anímico. El PSG confirmó que nadie es intocable cuando aparecen los petrodólares. Ni siquiera el Barcelona.

Los azulgrana han perdido a un crack mundial y todavía no se han gastado el dinero en firmar a quienes hagan olvidar al brasileño, que generen ilusión entre su enfadada afición. Las llegadas de Semedo y Paulinho -caras ambas, con 70 millones de euros globales- han generado más bien indiferencia.

Ahora se habla de Coutinho y Ousmane Dembele. Pero, como todo el mundo sabe que el Barcelona tiene el dinero que dejó Neymar, le piden cifras mareantes. Está por ver si fue un buen negocio ingresar 222 millones de euros.

Por su parte, el Atlético tuvo que sufrir la sanción de FIFA, que le impidió inscribir jugadores hasta enero por irregularidades en la contratación de futbolistas menores de edad. Todo un revés para un club que necesitaba refuerzos para mejorar. Pese a todo, firmó a Vitolo, que ingresará en las filas atléticas en enero tras su cesión a Las Palmas.

No obstante, la Liga sigue teniendo a las dos grandes estrellas mundiales, como son Messi y Cristiano Ronaldo, pero por detrás cada vez le queda menos. Ya no tiene a Neymar, un aviso de lo que puede ser el futuro.

"La Liga está por encima de Neymar. Con todo el respeto para él, me hubiera preocupado más si hablásemos de Messi o de Cristiano", manifestó recientemente Javier Tebas, el presidente de LaLiga. Pero Messi y Cristiano Ronaldo no son eternos. Y como dijo el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, "el fichaje de Messi ya no es imposible".